Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ikinci el araç alım satım işlemlerinde karşılaşılabilecek dolandırıcılığa karşı uyarıda bulunuldu.

İkinci el araç alım satım işlemlerinde vatandaşların, maddi kayıp ve mağduriyet yaşamamaları için dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızın güvenli işlem süreçlerini takip etmeleri gerekmektedir. Noterlikler telefonla hiçbir işlem yapmaz. Noterliklerde 'Güvenli Kapora Sistemi' veya başka bir ad altında herhangi bir sistem bulunmamaktadır. Mobil uygulamalarda yalnızca 'Güvenli Ödeme Sistemi' kanallarını kullanın, başka para transferlerine ve erişim isteklerine onay vermeyin. Böyle bir taleple karşılaşmanız halinde hiçbir işlem yapmayın. Para gönderdiyseniz vakit kaybetmeden bankanıza ve kolluk birimlerine başvurun. Güvenli alışveriş, doğru bilgi ve resmi işlem kanallarının kullanılmasıyla mümkündür."

İkinci el araç alım satım işlemlerinde vatandaşlarımızın maddi kayıp ve mağduriyet yaşamamaları için dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızın güvenli işlem süreçlerini takip etmeleri ve aşağıdaki uyarıları dikkate almaları gerekmektedir. ⚠️ Noterlikler telefonla hiçbir işlem yapmaz. ⚠️ Noterliklerde “Güvenli Kapora Sistemi” veya başka bir ad altında herhangi bir sistem bulunmamaktadır. 🔹 Mobil uygulamalarda yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi kanallarını kullanın. 🔹 Başka para transferlerine ve erişim isteklerine onay vermeyin. Böyle bir taleple karşılaşmanız hâlinde hiçbir işlem yapmayın. 🔹 Para gönderdiyseniz vakit kaybetmeden bankanıza ve kolluk birimlerine başvurun. Güvenli alışveriş, doğru bilgi ve resmî işlem kanallarının kullanılmasıyla mümkündür. — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 29, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır