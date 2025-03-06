Bakanlıktan 'Evlilik kredisi' açıklaması! 'Ücret talep edilmiyor' Başvuruda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Son günlerde 'Evlilik Kredisi' ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDİLMEMEKTEDİR"

Açıklamada "Resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır. Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır" denildi.

Açıklamada; başvuruların sadece, 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr', 'https://turkiye.gov.tr' adreslerinden yapıldığı da vurgulandı. (DHA)