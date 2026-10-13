Baklava, sucuk, çikolata… Bakanlık o ürünleri ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında taklit ve tağşiş tespit edilen ürünlere ilişkin duyurularını güncelledi. Son incelemelerde sucuk, baklava, peynir, sirke, çikolata ve takviye edici gıdaların da aralarında bulunduğu çeşitli ürün gruplarında uygunsuzluklar belirlendi.

Bakanlığın yayımladığı kayıtlarda bazı ürünlerde farklı hayvan türlerine ait et kullanılması, sakatat tespiti, gıda boyası bulunması ve ürün içeriğinde yer almaması gereken maddelerin belirlenmesi öne çıktı. Bazı çikolata ve takviye edici gıdalarda ise ilaç etken maddesi tespit edildiği bildirildi.

DANA SUCUKTA KANATLI ETİ VE SAKATAT TESPİTİ

Denetim sonuçlarında, dana eti kullanıldığı belirtilen bazı ısıl işlem görmüş sucuklarda kanatlı eti bulunduğu belirlendi. Ürünlerden birinde kanatlı etinin yanı sıra baş eti de tespit edilirken, başka bir sucukta kanatlı eti bulunduğu kayıtlara geçti.

Sucuk ürünlerine yönelik incelemelerde farklı bir uygunsuzluk da sakatat kullanımı oldu. Bir sucuk numunesinde dil tespit edildiği bildirildi.

Piliç sucuğu olarak satışa sunulan bazı ısıl işlem görmüş ürünlerde ise mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti belirlendi. Bu ürünlere ilişkin tespitler de güncellenen listede yer aldı.

BAKLAVADA DA DA UYGUNSUZLUK BELİRLENDİ

Et ürünlerinin yanı sıra çiğ pide harcı da denetim sonuçlarına yansıdı. İncelenen ürünün içeriğinde kanatlı eti ve sakatat kapsamında değerlendirilen taşlık tespit edildi.

Tatlı grubundaki ürünlere yönelik analizlerde de dikkat çeken sonuçlar açıklandı. Fıstıklı baklava olarak sunulan bir üründe ay çekirdeği ve gıda boyası belirlenirken, başka bir Antep fıstıklı baklava ürününde de gıda boyası tespit edildi.

TULUM PEYNİRİ VE SİRKEDE GIDA İÇERİĞİNE İLİŞKİN TESPİTLER

Bakanlığın açıkladığı sonuçlarda süt ürünleri ve sirkeler de yer aldı. Tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peyniri numunesinde nişasta tespit edildiği bildirildi.

Kuşburnu sirkesinde ise gıda boyası bulunduğu kaydedildi. Ayrıca 500 gramlık sucuk harcına ilişkin incelemede, gıdalarda kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği açıklandı.

ÇİKOLATA VE TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA İLAÇ ETKEN MADDESİ

Güncellenen duyurularda yalnızca temel gıda ürünleri değil, takviye edici gıdalar ve bitkisel ürünler de yer aldı. Bakanlığın sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünlere ilişkin kayıtlarında bazı çikolata, bitkisel macun ve takviye edici gıdalarda ilaç etken maddesi tespit edildiği bildirildi.

Bu gruptaki ürünlerin bir bölümü iştah kontrolü, enerji desteği veya benzeri amaçlarla sunulan ürünlerden oluşuyor. Ancak söz konusu ürünlerde ilaç etken maddesi belirlenmesi, içeriklerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların tam listesi:

TÜKETİCİLER ÜRÜN BİLGİLERİNİ KONTROL EDEBİLİR

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş duyuruları, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin içeriklerine ilişkin bilgi edinmesine imkân sağlıyor. Vatandaşlar, açıklanan kayıtları Bakanlığın Güvenilir Gıda platformu üzerinden inceleyerek ürün adı ve ilgili parti bilgilerini karşılaştırabiliyor.

Şüpheli gıdalara ilişkin bildirimler ise ALO 174 Gıda Hattı veya Güvenilir Gıda mobil uygulaması üzerinden yetkili birimlere iletilebiliyor.