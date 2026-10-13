Fiyatı düştükçe düştü! Boş kasa balıktan pahalı oldu

Karadeniz’de palamut avında yaşanan artış, balık fiyatlarını aşağı çekti. Tezgâhlarda 3 palamut 100 TL’den satışa sunulurken, balıkların taşınmasında kullanılan strafor köpük kasaların fiyatı 100 TL’ye ulaştı. Böylece bir boş kasanın fiyatı, içindeki balıkların değerini üçe katladı.

Kilosu yaklaşık 1 kilograma yaklaşan palamutların tanesi 35 TL’ye kadar gerilerken, balıkçıların kullandığı boş beyaz köpük kasalar 100 TL’ye mal oluyor. Bu durum, denizdeki bolluğun balık fiyatlarına yansımasına rağmen ambalaj maliyetinin yüksek kalmasıyla dikkat çekiyor.

BOŞ KASANIN FİYATI 3 PALAMUDUN DEĞERİNİ AŞTI

Yalnızca 10 palamut alabilen bir strafor kasanın 100 TL olması, balıkçılar açısından dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Tanesi yaklaşık 33-35 TL’den satılan palamutların aksine, balıkları taşımak için kullanılan boş kasanın maliyeti çok daha yüksek seviyede kaldı.

Balıkçı esnafı Kadir Ali Şimşek de fiyatlar arasındaki farkı, “Bir palamut 35, boş kasa 100 TL” sözleriyle özetledi.

“BOLLUĞUN OLDUĞU BİR SENE, PALAMUT BEDAVA”

Palamudun üç tanesini 100 TL’den sattıklarını belirten Kadir Ali Şimşek, balık başına yaklaşık 33 TL gelir elde ettiklerini ifade etti. Köpük kasanın ise depozitosuz olarak 100 TL’ye mal olduğunu vurgulayan Şimşek, balık ile ambalaj arasındaki fiyat farkına dikkat çekti.

Şimşek, durumu şu sözlerle anlattı: “Palamudun 3 tane 100 liraya satıyoruz. Tanesi 33 liraya geliyor. Kasanın tanesi, depoziti yoktur, zaten 100 lira. Yani bir tane boş kasa 100 lira, bir balık 33 lira. Bunun ambalajı yani şu köpük gördüğünüz bir köpük 100 lira. Daha nasıl olsun, bedava yani. Bir balık 33 lira, bir köpük 100 lira. Ambalaj yani balığı geçiyor. Yani 1 kilo balık, 1 kilo balık 33 liraya geliyor. 3 tanesi 100 liraya geliyor yani. 33 lira. Bedava bu sene. Bolluk var bu sene” dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır