Balıkesir'de araç sayısı 726 bin 667 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye'de ekim ayında 130 bin 697 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Balıkesir'de de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla artarak 726 bin 667 oldu.

EKİM AYINDA 130 BİN 697 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 36,4'ünü motosiklet, yüzde 10,4'ünü kamyonet, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 2,0'ını traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 18,8 AZALDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 1,2 artarken, motosiklette yüzde 34,4, otobüste yüzde 28,8, minibüste yüzde 20,8, kamyonette yüzde 16,5, traktörde yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 3,5 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI, EKİM 2024 - EKİM 2026

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 azaldı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 36,8 artarken kamyonette yüzde 33,2, otomobilde yüzde 29,1, traktörde yüzde 28,4, motosiklette yüzde 22,6, minibüste yüzde 12,3, kamyonda yüzde 11,2 ve otobüste yüzde 8,8 azaldığı açıklandı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI EKİM AYI SONU İTİBARIYLA 35 MİLYON 189 BİN 866 OLDU

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu açıklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır