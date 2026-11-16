FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Balıkesir'de araç sayısı 726 bin 667 oldu

Türkiye'de ekim ayında 130 bin 697 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Balıkesir'de ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 726 bin 667 oldu.

Balıkesir'de araç sayısı 726 bin 667 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye'de ekim ayında 130 bin 697 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Balıkesir'de de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla artarak 726 bin 667 oldu.

EKİM AYINDA 130 BİN 697 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 36,4'ünü motosiklet, yüzde 10,4'ünü kamyonet, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 2,0'ını traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 18,8 AZALDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 1,2 artarken, motosiklette yüzde 34,4, otobüste yüzde 28,8, minibüste yüzde 20,8, kamyonette yüzde 16,5, traktörde yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 3,5 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI, EKİM 2024 - EKİM 2026

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 azaldı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 36,8 artarken kamyonette yüzde 33,2, otomobilde yüzde 29,1, traktörde yüzde 28,4, motosiklette yüzde 22,6, minibüste yüzde 12,3, kamyonda yüzde 11,2 ve otobüste yüzde 8,8 azaldığı açıklandı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI EKİM AYI SONU İTİBARIYLA 35 MİLYON 189 BİN 866 OLDU

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu açıklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’da son 10 yılda dikkat çeken değişim! 49 bin arttıErzurum’da son 10 yılda dikkat çeken değişim! 49 bin arttı
Bakan Memişoğlu: "Yürüttüğümüz çalışmaların da katkısıyla primer sezaryen oranında yüzde 12’lik düşüş sağladık"Bakan Memişoğlu: "Yürüttüğümüz çalışmaların da katkısıyla primer sezaryen oranında yüzde 12’lik düşüş sağladık"

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Araç tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.