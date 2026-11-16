Bank of America'dan gümüş için çarpıcı tahmin! 2027'yi işaret etti

Bank of America (BofA), doların güçlenmesi, yüksek petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentiler nedeniyle baskı altında kalan gümüşün, makroekonomik koşulların iyileşmesiyle toparlanabileceğini değerlendirdi.

Michael Widmer liderliğindeki banka analistleri, ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongrenin kontrolünü ele geçirmesinin Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden tırmanma ihtimalini azalttığı görüşünü paylaştı.

Analistler, söz konusu gelişmenin son aylarda gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturan etkenlerin önemli bölümünü ortadan kaldırabileceğini belirtti.

Bankaya göre, altın fiyatlarının istikrar kazanması durumunda gümüşte de dip seviyelerin görülmüş olması mümkün.

Analistler ayrıca gümüşün altına oranı ile küresel imalat faaliyetleri arasındaki ilişkinin uzun vadeli eğilimine yeniden yaklaştığına dikkat çekti.

GÜMÜŞ FİYATLARI 48 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Yılbaşından bu yana güçlenen dolar, İran savaşıyla bağlantılı enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler gümüş fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Geçen haftayı yüzde 6,1 kayıpla ons başına 48,74 dolardan tamamlayan gümüş, pazartesi günü 48 doların altına gerileyerek bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.

Son işlemlerde yüzde 2,59 düşüşle 47,44 dolara kadar gerileyen gümüş, Ocak 2026'da kaydedilen zirvenin yaklaşık yüzde 61 altında işlem gördü.

Bank of America'nın 2027 yılı için açıkladığı 75 dolarlık hedef, 47,44 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandığında yaklaşık yüzde 58 yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

KÜRESEL GÜMÜŞ TALEBİNDE YÜZDE 5'LİK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Metals Focus'un Silver Institute için hazırladığı araştırma, küresel gümüş talebindeki zayıflığın devam edebileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, dünya genelindeki gümüş talebinin 2026 yılında yüzde 5 azalarak 1,08 milyar onsa düşmesi bekleniyor.

En sert gerilemenin yüzde 22 ile mücevher sektöründe yaşanacağı tahmin edilirken, gümüş tüketiminde en büyük paya sahip sanayi sektöründeki talebin yüzde 3 azalacağı öngörülüyor.

Çin'deki güneş enerjisi kurulumlarının beklentilerin altında kalması ve ocak ayında görülen rekor fiyatların panel üreticilerini daha az gümüş kullanmaya yönlendirmesi, sanayi talebindeki düşüşün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

BMO Capital Markets ise güneş enerjisi sektöründe gümüş talebinin gerilemeye devam edeceğini ve piyasadaki arz fazlasının 2030 yılına kadar rekor seviyeye ulaşabileceğini tahmin ediyor.

2027 YILINDA YENİDEN ARZ AÇIĞI OLUŞABİLİR

Bank of America, yatırımcı fonlarındaki hareketler ve güneş enerjisi sektöründeki talep kaybının gümüş piyasasında arz dengesini değiştireceğini öngörüyor.

Bankanın hesaplamalarına göre, 2025 yılında 8 bin 600 ton arz açığı bulunan piyasada 2026 yılında 910 ton arz fazlası oluşacak.

Ancak 2027 yılında tablonun yeniden değişmesi ve gümüş piyasasında 852 ton arz açığı meydana gelmesi bekleniyor.

GÜMÜŞ FONLARINDAN 45 MİLYON ONS ÇIKIŞ BEKLENTİSİ

Metals Focus'un tahminleri, yatırımcıların gümüşe dayalı borsa yatırım ürünlerine yönelik ilgisinin de zayıfladığını gösteriyor.

2025 yılında bu ürünlere 278 milyon ons giriş gerçekleşirken, 2026 yılında 45 milyon ons çıkış yaşanacağı öngörülüyor.

Fon hareketleri hesaba katıldığında, 2025 yılında 332 milyon ons açık veren küresel gümüş piyasasının 2026 yılında 10 milyon ons arz fazlasına geçmesi bekleniyor.

Borsa yatırım ürünlerindeki hareketler dışarıda bırakıldığında ise piyasada 35 milyon ons arz açığı oluşacağı tahmin ediliyor.

SPEKÜLATÖRLERDEN 2,3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Gümüş piyasasındaki satış baskısı vadeli işlemlere de yansıdı.

Spekülatörlerin son beş haftada 2,3 milyar dolarlık gümüş pozisyonu sattığı belirtildi.

Bank of America'nın 2027 yılına yönelik yükseliş tahminine karşın küresel talepteki zayıflık, fon çıkışları ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, değerli metalin fiyat görünümünde belirleyici olmaya devam ediyor.