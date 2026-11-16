FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bank of America'dan gümüş için çarpıcı tahmin! 2027'yi işaret etti

Gümüş fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilerken Bank of America'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Banka, değerli metalin 2027 yılında ons başına 75 dolara yükselebileceğini öngördü. Son fiyatlar dikkate alındığında bu tahmin, yaklaşık yüzde 58'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Bank of America'dan gümüş için çarpıcı tahmin! 2027'yi işaret etti
Sariye Nur Dönmez

Bank of America (BofA), doların güçlenmesi, yüksek petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentiler nedeniyle baskı altında kalan gümüşün, makroekonomik koşulların iyileşmesiyle toparlanabileceğini değerlendirdi.

Michael Widmer liderliğindeki banka analistleri, ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongrenin kontrolünü ele geçirmesinin Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden tırmanma ihtimalini azalttığı görüşünü paylaştı.

Analistler, söz konusu gelişmenin son aylarda gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturan etkenlerin önemli bölümünü ortadan kaldırabileceğini belirtti.

Bankaya göre, altın fiyatlarının istikrar kazanması durumunda gümüşte de dip seviyelerin görülmüş olması mümkün.

Analistler ayrıca gümüşün altına oranı ile küresel imalat faaliyetleri arasındaki ilişkinin uzun vadeli eğilimine yeniden yaklaştığına dikkat çekti.

Bank of America dan gümüş için çarpıcı tahmin! 2027 yi işaret etti 1

GÜMÜŞ FİYATLARI 48 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Yılbaşından bu yana güçlenen dolar, İran savaşıyla bağlantılı enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler gümüş fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Geçen haftayı yüzde 6,1 kayıpla ons başına 48,74 dolardan tamamlayan gümüş, pazartesi günü 48 doların altına gerileyerek bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.

Son işlemlerde yüzde 2,59 düşüşle 47,44 dolara kadar gerileyen gümüş, Ocak 2026'da kaydedilen zirvenin yaklaşık yüzde 61 altında işlem gördü.

Bank of America'nın 2027 yılı için açıkladığı 75 dolarlık hedef, 47,44 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandığında yaklaşık yüzde 58 yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

Bank of America dan gümüş için çarpıcı tahmin! 2027 yi işaret etti 2

KÜRESEL GÜMÜŞ TALEBİNDE YÜZDE 5'LİK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Metals Focus'un Silver Institute için hazırladığı araştırma, küresel gümüş talebindeki zayıflığın devam edebileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, dünya genelindeki gümüş talebinin 2026 yılında yüzde 5 azalarak 1,08 milyar onsa düşmesi bekleniyor.

En sert gerilemenin yüzde 22 ile mücevher sektöründe yaşanacağı tahmin edilirken, gümüş tüketiminde en büyük paya sahip sanayi sektöründeki talebin yüzde 3 azalacağı öngörülüyor.

Çin'deki güneş enerjisi kurulumlarının beklentilerin altında kalması ve ocak ayında görülen rekor fiyatların panel üreticilerini daha az gümüş kullanmaya yönlendirmesi, sanayi talebindeki düşüşün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

BMO Capital Markets ise güneş enerjisi sektöründe gümüş talebinin gerilemeye devam edeceğini ve piyasadaki arz fazlasının 2030 yılına kadar rekor seviyeye ulaşabileceğini tahmin ediyor.

2027 YILINDA YENİDEN ARZ AÇIĞI OLUŞABİLİR

Bank of America, yatırımcı fonlarındaki hareketler ve güneş enerjisi sektöründeki talep kaybının gümüş piyasasında arz dengesini değiştireceğini öngörüyor.

Bankanın hesaplamalarına göre, 2025 yılında 8 bin 600 ton arz açığı bulunan piyasada 2026 yılında 910 ton arz fazlası oluşacak.

Ancak 2027 yılında tablonun yeniden değişmesi ve gümüş piyasasında 852 ton arz açığı meydana gelmesi bekleniyor.

GÜMÜŞ FONLARINDAN 45 MİLYON ONS ÇIKIŞ BEKLENTİSİ

Metals Focus'un tahminleri, yatırımcıların gümüşe dayalı borsa yatırım ürünlerine yönelik ilgisinin de zayıfladığını gösteriyor.

2025 yılında bu ürünlere 278 milyon ons giriş gerçekleşirken, 2026 yılında 45 milyon ons çıkış yaşanacağı öngörülüyor.

Fon hareketleri hesaba katıldığında, 2025 yılında 332 milyon ons açık veren küresel gümüş piyasasının 2026 yılında 10 milyon ons arz fazlasına geçmesi bekleniyor.

Borsa yatırım ürünlerindeki hareketler dışarıda bırakıldığında ise piyasada 35 milyon ons arz açığı oluşacağı tahmin ediliyor.

SPEKÜLATÖRLERDEN 2,3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Gümüş piyasasındaki satış baskısı vadeli işlemlere de yansıdı.

Spekülatörlerin son beş haftada 2,3 milyar dolarlık gümüş pozisyonu sattığı belirtildi.

Bank of America'nın 2027 yılına yönelik yükseliş tahminine karşın küresel talepteki zayıflık, fon çıkışları ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, değerli metalin fiyat görünümünde belirleyici olmaya devam ediyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 18 Kasım 2026 Aktüel KataloğuŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 18 Kasım 2026 Aktüel Kataloğu
Şok 14-17 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu yayındaŞok 14-17 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu yayında

Anahtar Kelimeler:
Fed Bank of America
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu

İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu

Tarihinin en güçlü suç örgütü elebaşlarından Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

Tarihinin en güçlü suç örgütü elebaşlarından Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Kutsi 3. kez evlendi! Transparan detaylı gelinlik konuşuldu

Kutsi 3. kez evlendi! Transparan detaylı gelinlik konuşuldu

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Zam gelecek diye yoğun talep başladı: Fiyat sil baştan değişecek

Zam gelecek diye yoğun talep başladı: Fiyat sil baştan değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.