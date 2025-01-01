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Banka ücretlerine bir yenisi daha eklendi! Şimdi de ‘hesap bakım ücreti’ alacaklar! 1620 TL isteyen de var, 100 TL isteyen de… İşte o liste…

01.01.2025 07:50
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Bankaların uyguladığı ücret kesintilerine 2025 yılında bir yenisi daha eklendi. Bankalar son olarak borsada işlem yapan küçük yatırımcının birikimden para kazanmak için düğmeye bastı. Bazı bankalar hisse senedi hesaplarından ‘hesap bakım ücreti’ adı altında ödeme tahsil etmeye başladı. Yeni uygulamaya göre Garanti Yatırım yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım yıllık 790 TL, Halk Yatırım ise yıllık 390 TL bakım ücreti kesecek. İşte bankaların hisse senedi hesaplarından alacağı yıllık bakım ücretleri…

Banka ücretlerine bir yenisi daha eklendi! Şimdi de ‘hesap bakım ücreti’ alacaklar! 1620 TL isteyen de var, 100 TL isteyen de… İşte o liste…

Hisse senedi hesapları için bankaların alacağı ücretler belli oldu. 1620 TL ödeme isteyen de var, 100 TL isteyen de… Geçtiğimiz yıl Türkiye borsasında eşine az rastlanır bir dönem olarak kayıtlara geçti. ‘Merkezî Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, 2023’te 4,5 milyon civarında olan yatırımcı sayısı 1 Kasım 2024’te 7 milyon katılımcıyı aştı.

Yatırımcı sayısı o tarihten itibaren tekrar düşüşe geçerken, 30 Aralık itibarıyla 6,8 milyon yatırımcıya ulaştı. Yatırımcı sayısındaki bu çarpıcı artışın en önemli nedenlerinden biri, son dönemde yoğun bir şekilde gerçekleşen halka arzlar oldu. 2024 yılında toplam 33 şirket hisselerini halka arz edilirken, arzlardan elde edilen toplam gelir ise 43 milyar liraya ulaştı.

BANKALAR SMS İLE BİLDİRDİ

Halka arzlar katılmak, küçük de olsa bir kazanç sağlamak isteyen küçük yatırımcı ise bankalara koştu. Bankalarda hesap açanların sayısı iki katlanınca bankalar bu defa küçük yatırımcının birikimlerine göz dikti. Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım müşterilerine yolladığı SMS ile hisse senedi hesaplarından bakım ücreti alınacağını duyurdu.

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Garanti BBVA’nın attığı mesajda, “01.01.2025 tarihi itibarıyla hisse senedi hesaplarından hesap bakım ücreti tahsil edilmeye başlanacaktır” ifadeleri yer aldı. Garanti BBVA ayrıca internet sitesinde, 6 ayda bir kesinti yapılacağını belirterek, “Hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir 250 TL (BSMV dahil) (yıllık 500 TL (BSMV dâhil)) hesap bakım ücreti tahsil edilmektedir. Yıllık hesap bakım ücreti hisse senedi satış takas tutarı içerisinden tahsil edilir. İlgili tutarlarda değişiklik olması durumunda internet sayfamızda güncellenmektedir” bilgisine yer verdi. Yeni uygulamaya göre Garanti Yatırım yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım yıllık 790 TL, Halk Yatırım ise yıllık 390 TL bakım ücreti kesecek.

HESAPLARI KAPATIYORLAR

Kapsamı henüz sınırlı olan bu uygulama, yatırımcıların tepkisini çekti. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren bir çok yatırımcı, yeni masrafların hisse senedi getirilerini olumsuz etkileyeceği endişesiyle hesaplarını kapatma yoluna gitti. Hisse senedi hesaplarından hesap bakım ücreti alan banka sayısı şu anda sınırlı olmakla birlikte, diğer bankaların benzer bir politika izleyip izlemeyeceği henüz belli değil.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Avukat Sinan Keskin uygulamanın hukuki olmadığını belirterek “Bazı bankalar hisse senedi hesap bakım ücreti adı altında 2025 yılında, yatırımcılardan bazı ücretler alacağını açıkladı. Ancak ben bu uygulamanın hukuki olmadığı kanaatindeyim. Banka yoluyla işlem yapanlar ücretin iadesi için Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunabilirler” dedi.

İşte yıllık bakım ücretleri:

Osmanlı Yatırım: 1.620 TL
Gedik Yatırım: 900 TL
Yapı Kredi Yatırım: 790 TL
İnfo Yatırım: 600 TL
Garanti Yatırım: 500 TL
Halk Yatırım: 300 TL
QNB Finansinvest: 100 TL
TEB Yatırım: 300 TL
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
banka Hisse senedi hesap ödeme
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