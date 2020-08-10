Bankada altın hesabı nasıl açılır? Altın hesabı ne demek? Altın hesabı açan bankalar!

Altın fiyatları üzerinde yaşanan yükseliş nedeniyle altına yatırım yapmayı düşünenler altın hesabı ile sunulan avantajları araştırıyor. Ülkemizde sıklıkla kullanılan bir mevduat ürünü olan altın hesabı için iki farklı tür bulunuyor. Altın hesabı ile beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre vatandaşlar, bu türden birini seçerek altın yatırımlarını bankada değerlendirebiliyor.
Daha önce bir altın hesabı açmamış olan vatandaşlar altın hesabı nedir sorusunu soruyor. Bir çeşit mevduat ürünü olan altın hesabı; altınını bankaya yatırarak değerlendirmek veya bankadan satın almak isteyenlerin kullandığı bir hesap çeşididir. Altın hesabı ile çeyrek altın ya da gram altın gibi kuyum türleri bankaya yatırılarak hesap oluşturulacağı gibi anlık kur değerleri baz alınarak para karşılığı da açılabiliyor. Her bankanın farklı altın hesabı ve sunduğu farklı imkanlar olduğu için vatandaşlar banka altın hesabı yorumları konusunda araştırma yapıyor.
Yatırımlarını bir altın hesabı açarak değerlendirmek isteyenler altın hesabı nasıl açılır sorusuna yanıt arıyor. Altın hesabı açmak için vatandaşlar iki farklı yöntemi kullanabiliyor. Bunun için ilk olarak altın hesabı açılacak olan bankanın faiz oranları ve sunduğu imkanlarla ilgili bir araştırma yapılıyor. Banka seçimi yapıldıktan sonra o bankanın müşterisi olunuyor ve banka şubesine giderek ya da ilgili bankanın internet bankacılığı veya mobil uygulaması aracılığı ile altın hesabı açma işlemi yapılabiliyor.
Altın hesabı açılacak olan bankanın müşterisi olmayan kişilerin altın hesabı açma işlemi için mutlaka banka şubesine gitmesi gerekiyor. Vatandaşlar, isterlerse sahip oldukları altın, yüzük ya da bilezik gibi ürünlerle de bankada altın hesabı açtırabiliyor. Bunun için banka eksperleri ürünleri kontrol ediyor ve bir sorun olmadığı tespit edildiğinde altın hesabı açma işlemi gerçekleştiriliyor. Altın hesabı vadeli ve vadesiz olacak şekilde iki türde açılabiliyor. İşlem öncesinde altın hesabı faizi ne kadar konusunda da bilgi almak gerekiyor.
Merak edilen vadeli altın hesabı; seçilmiş olan vade süresi boyunca altınlardan belirli faiz oranı ile kazanç elde edilmesine karşılık geliyor. Ancak vadeli altın hesabı ile vadeli mevduat hesapları arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Vadeli altın hesabı hem belirlenmiş olam faiz oranına hem de piyasadaki fiyat artışına göre kazanç sunuyor. Vadeli altın hesabı açmak için gereken en az altın koşulu da bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.
Bir diğer altın hesabı türü olan vadesiz altın hesabı ise gelir vergisi veya masraf ödemeden alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılıyor. Hesap açılışının yanı sıra işlemler için hesapta fiziki anlamda altın teslimatı olmuyor. Benzer şekilde vadesiz altın hesabı için fiziki altın ile ödeme de yapılmıyor. Fiziki altın kullanılmadığı için vadesiz altın hesabı karlı mı sorusu da soruluyor.
Vatandaşlar en iyi altın hesabı hangi bankada sorusuna da yanıt arıyor. En iyi altın hesabı konusunda her banka vatandaşlara farklı imkanlar ve oranlar sunduğu için tüm bankaların tekliflerini detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Dolayısıyla altın hesabı açmak için en uygun banka kararı vatandaşların beklentilerine göre farklılaşıyor. Vatandaşların altın hesabı açabileceği bankalar arasında Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Akbank, Kuveyt Türk, Halkbank ve Yapı Kredi Bankası gibi bankalar bulunuyor.
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