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Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı! 90 bin TL fırsatı

Ocak ayında yapılacak maaş zammı için geri sayım sürerken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi. Arama motorlarında da dikkat çeken sorgulamalarda “Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?” sorusu öne çıkıyor. Bankalar arasındaki rekabet giderek kızışırken, nakit ödemelerin yanı sıra faizsiz kredi ve ek avantajlar da dikkat çekiyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı! 90 bin TL fırsatı
Sariye Nur Dönmez

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte bankaların emekli promosyonlarına yönelik rekabeti hız kazandı. Emeklilere sunulan nakit promosyonlar ve ek avantajlar yeniden gündeme gelirken, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı merak konusu oldu.

Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı! 90 bin TL fırsatı 1

Milyonlarca emekli, bankaların güncel promosyon kampanyalarını araştırırken, arama motorlarında da emekli promosyon tutarlarına ilişkin sorgular öne çıkmaya başladı.

Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı! 90 bin TL fırsatı 2

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN GÖZLER OCAK AYINDA

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında maaşlarına yansıtılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dört aylık enflasyon verileriyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak artışa ilişkin hesaplamalar da şekillenmeye başladı.

Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı! 90 bin TL fırsatı 3

Maaş zammı beklentisinin yanı sıra bankaların sunduğu promosyon ödemeleri de emeklilerin gündeminde yer alıyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 6.250 TL ile 15.000 TL arasında şartsız nakit promosyon sunuyor.

Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı! 90 bin TL fırsatı 4

Fatura ödeme talimatı, kart harcamaları ve sigorta ürünlerine bağlı ek avantajlarla birlikte toplam ödül tutarı 25.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Halkbank, SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor.

Emeklinin brüt maaş tutarına göre belirlenen promosyon miktarı 12.000 TL'ye kadar çıkıyor.

YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi'de emekli maaşına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor.

Fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, mobil bankacılık kullanımı ve dijital kanallardan müşteri olma gibi ek fırsatlardan yararlanan emeklilerin toplam kazancı 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN EMEKLİLERE 90 BİN TL'YE VARAN AVANTAJ

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi sunarken, farklı bankacılık ürünleriyle sağladığı ek fırsatlarla toplam avantaj tutarını 90 bin TL'ye kadar çıkarıyor. Banka tarafından sunulan kampanya kapsamında emekliler, 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi imkânından yararlanabiliyor. Kampanyada ayrıca aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira avantajı sağlanırken, 25 bin TL tutarında faizsiz ve 3 ay taksitli nakit avans seçeneği de bulunuyor.

Ziraat Bankasının emeklilere sunduğu kampanya ve bankacılık ürünlerinin toplam avantaj değeri 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Ancak açıklanan 90 bin TL'nin tamamı doğrudan nakit promosyon olarak ödenmiyor. Bu tutar; 12 bin TL'ye kadar temel promosyonun yanı sıra faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve diğer kampanya avantajlarının toplam değerini ifade ediyor.

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emekli emekli promosyon
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