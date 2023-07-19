Bankalar onlara kapıyı kapatıyor! Promosyon krizi KDK'ya taşındı: İcra takibindeki emeklinin çilesi için nihai karar verildi

Emekliler bir kez daha aklında 'Hangi bankanın promosyonu daha iyi?' sorusuyla bankaları yoklamaya başladı. İcra takibindeki emekliler ile bankalar arasında yaşanan promosyon krizi nedeniyle ise KDK'ya şikayet yağdı.

3 YILLIK SÖZ, BANKA PROMOSYONUNU SAĞLIYOR

3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekliye promosyon veriliyor. Emekli isterse fark ödeyerek bankasını değiştirebiliyor.

BANKALAR 'HUKUKA UYGUN' DEDİ

İcra takibinde olması nedeniyle bankadan promosyon alamayan emeklilerin mağduriyetlerinin sayısı her geçen gün artıyor. atv'de yer alan habere göre; şikayetleri değerlendiren KDK, icra takibindeki emekliye promosyon vermeyen bankalardan savunma istedi. Pek çok banka icra takibindeki emekliye promosyon yatırılmamasında kanuna aykırı bir yön bulunmadığını savundu.

SGK'YA ÇAĞRI

KDK nihai kararında sosyal devlet ilkesi açısından tüm emeklilere promosyon verilmesi gerektiğine dikkat çekti. SGK'ya bankalarla yapılacak yeni protokolde yeni düzenlemenin yapılması tavsiyesinde bulundu.