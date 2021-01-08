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Bankaların altın hesabı faizleri Ocak 2021... Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2021 15:48 | Son Güncelleme

Artık yastık altından değil de daha güvenilir bir yerde birikim yapmak isteyenler, altına yatırımı güvenli bularak bankalar üzerinden yatırım yapmak istiyor. Aralarında Türkiye'nin köklü bankalarının da bulunduğu bazı bankaların vadeli mevduat ve altın faiz oranı diğerlerine göre fazla. Özellikle hangi bankaların altın faiz oranı fazla sorusunun cevabı olarak, Odeabank, Burgan Bank ve İNG bank altın hesapları ilk sıralarda. İşte Ocak ayında en fazla altın faiz oranı veren bankalar...

Altın fiyatlarının ons üzerinden sürekli hareketli olması ve yükselişe devam etmesi yatırım yapanları ve yatırım yapmak için altın alanları heyecanlandırdı. Altın ve dolar fiyatlarının ani çıkışları ve inişlerinin ardından vadeli mevduat hesabı açmak isteyen vatandaşlar hangi bankanın vadeli yatırım faizi fazla olduğunu araştırıyor. Altının son yıllardaki artış oranının son zamanlarda sürekli çıkmasının ardından altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar şu an ocak ayı hangi banka altın faiz oranlarının fazla veriyor araştırmasına başladı. Ocak ayında altın fiyatlarının çıkmasının ardından ocak ayında hangi banka altın hesabı faiz oranı yüksek araştırması yapılmaya başlandı. Sizler için ocak ayı altın hesabında en yüksek faiz veren bankaları listeledik. Yakın bir zamanda altın hesabı açmayı düşünen varsa eğer mutlaka haberimizi detaylı olarak okumasını öneririz...

2021 OCAK ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR

2021 OCAK ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR

Birçok Fed uzmanı altına yatırımın uzun vadede kar sağlayacağından hemfikir. Türkiye vatandaşları da geleneksel olarak altına yatırım yapmayı seven ve altını güvenli bulan vatandaşlar olduğu için pandemi döneminde de birikim aracı olarak altını seçti. Kıymetli metallerin değerlendiği bu dönemde sadece altın değil; gümüş ve bakır da yatırımcısına kazandırmaya başladı. Odeabank, ING Bank ve Burgan Bank'ın altın hesapları şu an çok kazandırıyor. Peki en çok kazandıran altın hesabı hangisi? Altın almak isteyen ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için en güncel altın hesabı faiz oranlarını hazırladık. İşte bankaların en yüksek faiz oranı veren altın hesabı ve altın hesabında komisyon ücreti almayan bankalar listesi!

ALTIN HESABINA EN YÜKSEK FAİZ VEREN İLK 3 BANKA

Burgan Bank ocak ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 18.00

Odeabank ocak ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 18.00

ING Bank ocak ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 18.00

2021 OCAK ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR

ENPARA ALTIN HESABI

Altına yatırım yapmak isteyenlerin Ocak'ta en iyi altın faizi veren bankalar sorusu için araştırmalarımız devam ediyor. QNB Finansbank'ın uygulaması olan ve internet bankacılık hizmetlerinde çok kolaylık sağlayan enpara altın hesabı için de karşımıza çıkıyor. Enpara altın hesabı diğer bankalara oranla oldukça uygun fiyat oranları sunarak, altın hesabı olan müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Altın hesabı olanların a-sat yaptığında kesilen komisyon oranları ve makas fiyatlarının da çok uygun olduğu Enpara altın hesabı müşterileri tarafından çok cazip bir hesap olarak değerlendiriliyor.

2021 OCAK ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR

KUVEYT TÜRK ALTIN HESABI

Türkiye'nin en büyük katılım bankalarından birisi olan Kuveyt Türk ise altın hesabı olanlara çok güzel bir özellikle hizmet ediyor. Altınımı fiziksel olarak çekebilir miyim sorusuna çok güzel bir yanıt veren Kuveyt Türk bu avantajı sunuyor. Kuveyt Türk altın hesabının bir diğer özelliği ise altının, belirlediğiniz bir miktara geldiğinde otomatik olarak bozdurulup liraya çevirmesi müşteriler tarafından oldukça cazip geliyor. Altın günleri bile olan Kuveyt Türk Bankası'nın altın al-sat dönemleri bu günlerde oldukça karlı oluyor. Kuveyt Türk'ün kendine has dört farklı altın hesabı bulunuyor.

TÜRKİYE FİNANS - TFX TARGET UYGULAMASI İLE EN KARLI ALTIN HESABI

Türkiye Finans Bankası'nın haftanın 5 günü 24 saat boyunca altın al sat işlemi hizmeti veren bir banka.Banka bu hizmetini TFX Target isimli uygulama ile sağlıyor. TFX Target uygulaması diğer bankalarla karşılaştırıldığında makas aralığı oldukça düşük bir uygulama. Türkiye Finans Bankası'nın TFX Target uygulaması ile eş zamanlı hizmet vermesi ile para aktarımı gibi sebeplerden zaman kaybetmiyorsunuz. TFX Target uygulamasının en güzel özelliklerinden birisi de, belirlediğiniz bir miktar gram altın için fiyat aralığı girdiğinizde, altın o fiyatın altına düşmesi durumunda sistem tarafından otomatik olarak al-sat işlemi yapıyor. Bu da altın hesabını çok fazla takip edemeyen, yoğun çalışan yatırımcılar tarafından çok sevilen bir altın hesabı.

VAKIFBANK ALTIN HESABI

Altına yatırım yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bankalardan birisi de Vakıfbank'tır. Vakıfbank müşterilerine "Altın Çağı" hesabı ile hizmet veriyor. Vakıfbank altın çağı hesabı ile müşterilerine düzenli al-sat talimat hizmetleri sunarken aynı zamanda altın işlemleri için ekstra komisyon vs. ücreti almıyor. Altın hesabında komisyon ücreti kesmeyen bankalar listemizde Vakıfbank'ta bulunuyor.

2021 OCAK ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR

ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI

Altın birikimini yastık altında tutmayı alışkanlık haline getiren kişilerin yeni bankalara güvenmeyerek tercih ettiği Türkiye'nin en köklü eski bankalarından birisi olan Ziraat Bankası'nın altın hesabı en fazla tercih edilen bankalar listesinde ikinci sırada. Ziraat Bankası'nın hem vadeli hem de vadesiz altın hesabı var ve altına yatırım yapmak için altın satın alan müşterilerinden komisyon ücreti talep etmiyor. Bu yönden karlı olacağınız Ziraat Bankası sadece altın al-sat yaparken komisyon alıyor.

2021 OCAK ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR

ALBARAKA ALTIN HESABI

Altına yatırım yapmak isteyen ve sadece saf altın üzerinden yatırım işlemini gerçekleştirmek isteyenler ise Albaraka'nın kapısını çalışıyor. Albaraka'da altın hesabı açan müşterilerin altınları 1000/1000 saflıkta işlem görüyor. Hangi banka altın hesabında komisyon almıyor sorusuna cevap olarak Albaraka diyebiliriz. Altın hesaplarına kar payı veren Albaraka'da altınların değeri artıyor.


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