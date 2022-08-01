Barem Ambalaj halka arz ne zaman 2022? Barem Ambalaj halka arz hisse kodu, fiyatı nedir? İşlemler eşit mi, oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu, 28 Temmuz tarihinde, Barem Ambalaj'ın halka arz başvurusunu onayladı ve Ağustos ayının ilk halka arzı olan Barem Ambalaj halka arzı ilan etti. Konuyu yakından takip eden vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte Barem Ambalaj halka arz ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

BAREM AMBALAJ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Barem Ambalaj halka arz tarihi ve detayları belli oldu. Barem Ambalaj,3-4 Ağustos 2022 tarihinde halka arz işlemlerini gerçekleştirecek.

BAREM AMBALAJ HALKA ARZ HİSSE FİYATI, KODU NE?

Barem Ambalaj halka arz hisse fiyatı 1 TL nominal değerli payın fiyatı 36,00 TL olarak belirlendi. Barem Ambalaj halka arz kodu BARMA.

BAREM AMBALAJ HALKA ARZ EŞİT Mİ?

Barem Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. 10.500.000 adet payını, İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğinde, 36,00 liradan eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek.

BAREM HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Resmi olarak halka arz sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanması öngörülürken, şirket paylarının kesin olmamakla birlikte 8 Ağustos'ta işlem görmesi bekleniyor.



