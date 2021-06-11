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Başkent gaz halka arz ne zaman işlem görecek? Başkent gaz halka arz hisse kodu nedir?

11.06.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar ve yatırımcılar Başkentgaz halka arz ne zaman işlem görecek sorusunu merak ediyor. Borsa başvurusu yapıp onaylanan kurumlardan olan Başkentgaz için Başkentgaz halka arz sonuçları nedir, hisse kodu nedir soruları da gündemde yer alıyor. Peki Başkent gaz halka arz ne zaman işlem görecek? Başkent gaz halka arz hisse kodu nedir? İşte yanıtı...

Başkent gaz halka arz ne zaman işlem görecek? Başkent gaz halka arz hisse kodu nedir?

Başkentgaz halka arz ne zaman işlem görecek sorusu yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Borsa başvurusu yapan ve onaylanan Başkentgaz için Başkentgaz halka arz sonuçları nedir sorusu araştırılıyor. Kurumun halka arz sonuçları açıklandı. Peki Başkent gaz halka arz ne zaman işlem görecek?

BAŞKENTGAZ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yatırımcılar merakla beklediği Başkentgaz halka arz sonuçları açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunan ve onaylanan firmanın halka arz taleplerinin toplanmasının ardından sonuçlar ve bütün veriler de açıklandı. Konuyla ilgili olarak gelişmeleri takip eden vatandaşlar Başkentgaz borsa işlem tarihi ve hisse kodu hakkında bilgi edinmek istiyor.

Kurumun 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,72 TL şeklinde gerçekleşti. Kamuyu Aydınlattma Platformu'nda yayınlanmış olan sonuçlara göre 175 milyon TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1,7 milyar TL şeklinde ifade edildi.

BAŞKENTGAZ HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Başkentgaz borsada BASGZ kodu ile işlem görecek. Başkentgaz, Borsa Istanbul'un onayına bağlı olarak 10 Haziran 2021 tarihinde yani dün itibariyle işlem görmeye başladı.


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