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Başkentgaz halka arz ne zaman? Başkentgaz halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?

01.06.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar ve vatandaşlar Başkentgaz halka arzı hakkındaki detayları merak ediyor. Başkentgaz 700 milyon liralık sermayesinin %25'ini halka açmak için SPK'dan onayı aldı. Borsada bir ilki de gerçekleştirecek olan Başkentgaz halka arzının eşit mi, oransal mı olduğu merak ediliyor. Peki Başkentgaz halka arz ne zaman? Başkentgaz halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? İşte yanıtı...

Başkentgaz halka arz ne zaman? Başkentgaz halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?

Başkentgaz halka arzı hakkındaki detaylar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 700 milyon liralık sermayesinin %25'ini halka açmak için hazırlanan Başkentgaz, SPK'dan gerekli onayı aldı. Peki Başkentgaz halka arz ne zaman, hisse kodu ne?

BAŞKENTGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN? BAŞKENTGAZ HALKA ARZ HİSSE KODU VE FİYATI NEDİR?

Yatırımcılar Başkentgaz halka arz sürecini ilgiyle takip ediyor. Başkentgaz 175 milyon TL'lik sermayesini halka açacak. SPK'ya başvuruda bulunan Başkentgaz'ın, halka arz talebi onaylanmış durumda. Ortak satış yöntemiyle beraber halka arz edilecek olan Başkentgaz, böylece şirketin yüzde 25'i halka açık hale getirmiş olacak. Halka arza konu olacak hisselerin satışını yapacak olan ortak ise Torunlar Enerji. 1.7 milyar TL'lik bir halka arz geliri elde edilmesi hedeflenmekte. Halka arz fiyatı üzerinden arz işlemi tamamlandığında ise Başkentgaz, 6.8 milyar TL piyasa değerine sahip bir şirket olarak borsanın dev şirketleri arasında yerini almış olacak. Başkent Doğalgaz talep toplama tarihleri kurum tarafından yapılacak açıklamanın ardından belirlenecek.

Başkentgaz, 175 milyon TL'lik sermayesini halka 9.72 TL fiyatıyla açacak. Başkentgaz halka arz taleplerinin alımı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş üzerinden yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan izahnamede Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemiyle arzının gerçekleştirileceği ifade edildi.

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