Başkentgaz halka arz ne zaman? Başkentgaz halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?

Başkentgaz halka arzı hakkındaki detaylar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 700 milyon liralık sermayesinin %25'ini halka açmak için hazırlanan Başkentgaz, SPK'dan gerekli onayı aldı. Peki Başkentgaz halka arz ne zaman, hisse kodu ne?

BAŞKENTGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN? BAŞKENTGAZ HALKA ARZ HİSSE KODU VE FİYATI NEDİR?

Yatırımcılar Başkentgaz halka arz sürecini ilgiyle takip ediyor. Başkentgaz 175 milyon TL'lik sermayesini halka açacak. SPK'ya başvuruda bulunan Başkentgaz'ın, halka arz talebi onaylanmış durumda. Ortak satış yöntemiyle beraber halka arz edilecek olan Başkentgaz, böylece şirketin yüzde 25'i halka açık hale getirmiş olacak. Halka arza konu olacak hisselerin satışını yapacak olan ortak ise Torunlar Enerji. 1.7 milyar TL'lik bir halka arz geliri elde edilmesi hedeflenmekte. Halka arz fiyatı üzerinden arz işlemi tamamlandığında ise Başkentgaz, 6.8 milyar TL piyasa değerine sahip bir şirket olarak borsanın dev şirketleri arasında yerini almış olacak. Başkent Doğalgaz talep toplama tarihleri kurum tarafından yapılacak açıklamanın ardından belirlenecek.