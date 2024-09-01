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Bayraktar ailesi vergi rekortmeni oldu! Herkesin aklındaki o soru yanıt buldu: "Rahmi Koç'un 100 yılda yaptığını Bayraktar ailesi nasıl 10 yılda yaptı?"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.09.2024 15:38
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2023 yılına ait gelir vergisi rekortmenleri belli oldu. Listede Türkiye'nin en zengin ailesi olarak bilinen Koç ailesi 3. sırada yer aldı. Bayraktarlar ise listenin ilk ve ikinci sırasında yer aldı. Listenin yayınlanmasının ardından vatandaşların aklında "Rahmi Koç'un 100 yılda yaptığını Bayraktar ailesi nasıl 10 yılda yaptı?" sorusu belirdi. Yatırım uzmanı Mert Başaran bu sorunun cevabını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucu en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 4.541.644 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilirken, her bir mükellef ortalama 150.265 TL matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden ortalama 45.255 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

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BAYRAKTARLAR ZİRVEDE

Vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı son üç yıldır üst sıralarda yer alan teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinde zirvenin sahibi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, Bayraktar'a, geçtiğimiz yıl 1.952.680.474,13 TL vergi tahakkuk etti.

İkinci sırada ise 1.683.198.305,27 TL ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer aldı.

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Böylece Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021 yılından 2023'e kadar art arda en çok gelir vergisi ödeyen kişiler oldu. Bayraktarlar'ın 2021 yılından bu yana ödedikleri vergi miktarı yaklaşık 12 kat arttı.

Geçtiğimiz yıllarda savunma ve havacılık sektöründeki atılımları ile dikkatleri üzerine çeken Baykar'ın geçen yılki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Baykar geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat ile tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer almıştı.

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KOÇ 3. SIRADA YER ALDI

Listedeki üçüncü isim ise 480.080.162,58 TL ile Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu.

Listede 4, 6, 8, 9 ve 10'uncu sırada yer alan mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 5'inci sırasında 323.300.723,37 TL vergi tahakkuk eden İpek Kıraç, 7'inci sırasında ise 261.773.294,9 TL ile Mehmet Ömer Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde 22,7 milyar TL vergi matrahı ile Ziraat Bankası ilk sırada yer alırken, onu Garanti Bankası ve Akbank izledi.

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KOÇ'UN 100 YILDA YAPTIĞINI BAYKAR 10 YILDA NASIL YAPTI?

Yatırım ve tasarruf uzmanı Mert Başaran, Ekol TV'ye açıklamada bulundu. Listede Baykar ailesinin Koç ailesini geçmesi konusunda şu ifadelerde bulundu:

"Toplumun bir kısmı 'nasıl bu kadar kısa sürede bu kadar zengin oldu da bu kadar vergi ödedi' diyor. Baykar ailesinin Koç ailesinin üstüne çıkması tartışma konusu oluyor. '100 yılda bu kadar yapabildiler, Baykar ailesi 5-10 yılda nasıl bu kadar yapar' diye soruyor vatandaş. Ama burada atlanan şey şu, bu tablo kurumlar vergisi değil, gelir vergisi. İnsanlar bunun ayrımını bilmiyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
Gelir Vergisi koç bayraktar
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