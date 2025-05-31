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Bayram ikramiyesi hesaplara yatırılmaya başlandı! Emeklilerin beklediği haberi Bakan Işıkhan duyurmuştu

Kurban Bayramı 5 Haziran Perşembe günü arefe ile başlıyor. Bayram ikramiyesini ne zaman alacağını merak eden emekliler için ise dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyuruyu yapmıştı. Buna göre, emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki bayram ikramiyesi ödeme tarihleri neler? Kim ne kadar bayram ikramiyesi alacak? İşte detaylar...

Bayram ikramiyesi hesaplara yatırılmaya başlandı! Emeklilerin beklediği haberi Bakan Işıkhan duyurmuştu
Ezgi Sivritepe

Kurban Bayramına sayılı gün kala emekliler bayram ikramiyelerini beklemeye başladı. Pazartesi günü itibarıyla hesaplara yatırılması beklenen bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurusu ile bugün başladığı öğrenildi.

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Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira Kurban Bayramı'nda 4 bin lira alan emekliler bu sene toplamda 8 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Ödemelerin bugün başlaması ile milyonlarca emekli hangi tarihte bayram ikramiyesini alacağını merak ediyor.

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BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakan Işıkhan, dün sosyal medya hesabından toplam 57.4 milyar lirayı bulan bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs-4 Haziran arasında yapılacağını duyurmuştu. Işıkhan paylaşımında şu sözleri sarf etmişti:

"Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57.4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

  • 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde
  • 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde
  • 4 (a) (SSK) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek
    Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum"

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KİM NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi 4 bin lira ama duruma göre hesaba yatan ikramiye miktarında değişiklikler olabiliyor. Buna göre, ölüm aylığı hak sahipleri ise aylık oranı üzerinden hesaplanan tutarda ödeme alacak. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişilere, Kurban Bayramı ikramiyesi olarak, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira ödenecek. Anne ya da babadan ölüm aylığı bağlanmış kişiye ise yüzde 25 aylık oranı üzerinden bin lira ödeme gerçekleştirilecek.

Hissenet
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