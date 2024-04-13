Bayram tatilinde Yunan adalarına gidenler paylaştı! Restoran fiyatları gündem oldu: '4 euro ödedim'

1 Nisan'dan itibaren Midilli, Sakız, Samos, Kos ve Rodos adalarına 60 euroluk ücretle kapıda vize uygulaması başladı. Ramazan Bayramı tatilinde de Yunan adaları Türk turistlerden büyük ilgi gördü.

Tatilini Yunan adalarında geçiren birçok Türk vatandaşı restoranlardaki fiyatları da sosyal medyadan paylaştı. Türkiye'deki tatil bölgelerine göre yeme içme fiyatlarının daha uygun olması dikkat çekti.

"4 EURO ÖDEDİM"

Bir sosyal medya kullanıcısının ise Samos adasında, levrek rakı ve patatese sadece 4 euro ödenmesi gündem oldu. Paylaşımın altında yorum yağarken, çok sayıda kullanıcı da restoran adisyonlarını paylaştı.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





