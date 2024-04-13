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Bayram tatilinde Yunan adalarına gidenler paylaştı! Restoran fiyatları gündem oldu: '4 euro ödedim'

13.04.2024 19:15
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Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başlamasıyla 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye'den turist akını yaşandı. On binlerce kişi tatilini Yunan adalarına geçirirken, restoranlardaki fiyatlar ise gündem oldu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı restoranlardaki adisyonların fotoğraflarını paylaştı. Samos adasına giden bir kişinin ise levrek, içki ve patatese sadece 4 euro ödemesi dikkat çekti.

Bayram tatilinde Yunan adalarına gidenler paylaştı! Restoran fiyatları gündem oldu: '4 euro ödedim'

1 Nisan'dan itibaren Midilli, Sakız, Samos, Kos ve Rodos adalarına 60 euroluk ücretle kapıda vize uygulaması başladı. Ramazan Bayramı tatilinde de Yunan adaları Türk turistlerden büyük ilgi gördü.

Tatilini Yunan adalarında geçiren birçok Türk vatandaşı restoranlardaki fiyatları da sosyal medyadan paylaştı. Türkiye'deki tatil bölgelerine göre yeme içme fiyatlarının daha uygun olması dikkat çekti.

"4 EURO ÖDEDİM"

Bir sosyal medya kullanıcısının ise Samos adasında, levrek rakı ve patatese sadece 4 euro ödenmesi gündem oldu. Paylaşımın altında yorum yağarken, çok sayıda kullanıcı da restoran adisyonlarını paylaştı.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Yunanistan
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