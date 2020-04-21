Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi getirildi

Resmi Gazete’de iki ayrı ithalat rejimi kararı ile 3 binin üzerinde ürünün için ek gümrük vergisi getirildi.

Kararlarla tekstil, konfeksiyon deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları belirlendi.

Buna göre, söz konusu eşyaların ithalatında 30 Eylül'e kadar, ithal edildiği ülke grubuna göre yüzde sıfır ile 50 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Daha önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde karar hükümleri geçerli olmayacak.

KAYNAK:AA

