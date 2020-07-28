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BDDK "yatırım ve kredi kanallarına" swap imkanı sağladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK),yurt içi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla, yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını duyurdu

BDDK "yatırım ve kredi kanallarına" swap imkanı sağladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, nisan ayında bankaların, konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 1'i ile sınırlandırılmasına karar vermişti.

Kurul, mayıs ayında da bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasını uygun görmüştü.

TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen Kurul, mayıs ayında sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları (YMSK) arasından BDDK tarafından belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmişti. Bu karara istinaden BDDK tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşlar söz konusu sınırlamadan muaf tutulmuştu.

YURT DIŞI YERLEŞKELERİN TL ERİŞİMİNİ SINIRLAYAN DÜZENLEMEDE ESNEKLİK

BDDK, 28 Temmuz 2020 tarihli 9109 sayılı Kurul kararıyla, normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladı.

Buna göre YMSK'lar için getirilen muafiyete ilave olarak, yalnızca yurt içi ya da yurt dışı TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak kaydıyla, tezgah üstü piyasada hesap operatörü olarak bildirilen yurt içi banka ile veya BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında YMSK'nın döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemlerinin ve YMSK'ların yalnızca yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilen TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak taahhüdü ile yabancı yerleşik sahipliğindeki TL hesaba yapacağı kısa vadeli fonlama işlemlerinin TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi.

EBRD VE IFC GİBİ UKB'LERE YURT İÇİ TL BORÇLANMA İMKANI

Kurul kararıyla Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için ise yurt içi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla ve yalnızca belirlenen şartlar dahilinde gerçekleştirilecek FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla UKB'lere yurt içi bankalardan sağlanacak finansman işlemlerinin TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi.

Bu kapsamda UKB'lerin TL erişim kısıtlamalarından muaf tutulmak suretiyle yurt içi bankalarla gerçekleştirebilecekleri finansman işlemleri şöyle:

"Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ile vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında TKYB'den döviz karşılığında TL alınan) döviz swap işlemleri. BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında UKB'nin döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemleri. BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemleri. Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemleri."

(AA)

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