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BEDAVA DOĞALGAZ 2023: Ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar, hangi tarihler arasında bedava? Uygulamadan kimler faydalanacak?

18.05.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretsiz doğalgaz konusu, evlerinde bedava doğalgaz kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Vatandaşlar, indirimin faturalara yansıyıp yansımadığını da merak ediyor. 1 ay ücretsiz doğal gaz uygulaması detayları araştırılıyor. Peki, Ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar, hangi tarihler arasında bedava? Uygulamadan kimler faydalanacak? İşte detaylar...

BEDAVA DOĞALGAZ 2023: Ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar, hangi tarihler arasında bedava? Uygulamadan kimler faydalanacak?

Ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar devam edecek merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl boyunca mutfak ve su için kullanılan doğalgazın ücretsiz olacağını açıklamış, bir diğer müjdesinde de konutlarda doğalgaz kullanımının 1 ay boyunca ücretiz olacağını belirtmişti. Vatandaşlar doğalgaz hangi tarihler arasında bedava araştırmaya başladı. İşte konuya dair detaylar...

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN OLACAK?

Konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak. Birçok vatandaşa doğalgaz faturaları ulaşırken, henüz ulaşmayanlar da 20 Nisan sonrasındaki ilk faturalarında hiçbir bedel ödemeyecekler.

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Ek olarak 1 yıl boyunca da tüketilen doğalgazın 25 metreküplük kısmının bedava olacağı da Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

BEDAVA DOĞALGAZ NE KADAR SÜRECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

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Doğalgazın ücretsiz olduğu 1 aylık dönemde faturada ödenmesi gereken tutar sıfır olarak yer alacak. Ayrıca 1 yıl boyunca da tüketilen doğalgazın 25 metreküplük kısmının bedava olacak.


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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz fatura ödeme

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