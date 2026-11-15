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Bedavaya aldı, 300 bin dolarla servet kapısına çevirdi!

Hurdaya ayrılması beklenen yolcu uçağını bedavaya alan girişimci, yaklaşık 300 bin dolarlık yatırımla onu lüks bir otele dönüştürdü. Ormanın üzerinde konumlanan uçak süitin gecelik ücreti ise 452 dolara ulaştı.

Bedavaya aldı, 300 bin dolarla servet kapısına çevirdi!
Aleyna Türkmen

Turizm sektöründe alışılmışın dışında bir yatırıma imza atan Amerikalı girişimci Allan Templeton, hurdaya ayrılması beklenen bir yolcu uçağını lüks konaklama tesisine çevirdi. Üstelik uçağı satın almak için tek kuruş ödemedi. Kosta Rika'da yağmur ormanlarının üzerine yerleştirilen uçak, bugün okyanus manzaralı süit olarak turistleri ağırlıyor.

Bedavaya aldı, 300 bin dolarla servet kapısına çevirdi! 1

Girişimcinin dikkatini çeken uçak, Kosta Rika'nın başkenti San José'deki havalimanında yıllardır kullanılmadan bekleyen 1965 model Boeing 727 oldu. Uçağın geleceğini değiştirmek isteyen Templeton, sahibiyle temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda uçak sahibi, hurdaya ayrılması beklenen dev yolcu uçağını satmak yerine girişimciye ücretsiz verdi.

Bedelsiz şekilde devraldığı uçağı sıra dışı bir turizm yatırımına dönüştüren Templeton, bugün dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlayan bir tesisin sahibi oldu.

Bedavaya aldı, 300 bin dolarla servet kapısına çevirdi! 2

HURDA UÇAK 300 BİN DOLARLIK YATIRIMLA YENİDEN HAYAT BULDU

Projeyi hayata geçirmek için yaklaşık 300 bin dolarlık bütçe ayıran Allan Templeton, Boeing 727'yi parçalarına ayırarak nakliye sürecini başlattı. Özel taşıma kamyonlarına yüklenen uçak, San José'den alınarak ülkenin Pasifik kıyısında bulunan Manuel Antonio bölgesine götürüldü.

Tropikal yağmur ormanlarının ortasında hazırlanan alana yerleştirilen uçak, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki özel destek platformlarının üzerine monte edildi. Böylece dev yolcu uçağı, ağaçların üzerinde konumlanan sıra dışı bir konaklama alanına dönüştürüldü.

Bedavaya aldı, 300 bin dolarla servet kapısına çevirdi! 3

KOKPİT BİLE LÜKS YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Hotel Costa Verde çatısı altında "727 Fuselage Home" ismiyle hizmet veren uçak süit, yalnızca konumuyla değil, iç tasarımıyla da dikkat çekiyor. Uçağın iç bölümü el işçiliği ahşap kaplamalarla baştan sona yenilendi.

İki lüks yatak odası ve iki özel banyonun bulunduğu süitte klima, tam donanımlı yemek alanı ve okyanus manzarasına açılan bir teras da yer alıyor. Uçağın geçmişinden izler taşıyan orijinal kokpit bölümü ise korunarak mutfak olarak düzenlendi.

Bedavaya aldı, 300 bin dolarla servet kapısına çevirdi! 4

GECELİK KONAKLAMA ÜCRETİ 452 DOLAR

Lüks ve macera deneyimini bir araya getiren tesis, dünyanın farklı noktalarından gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre, eski bir yolcu uçağından dönüştürülen bu özel süitte konaklamanın bedeli de dikkat çekiyor.

Tesisin resmi fiyat bilgilerine göre, 2026 yılının 1 Mayıs-24 Aralık döneminde süitin gecelik konaklama ücreti 452 dolar olarak uygulanıyor. Bu tutara ayrıca yüzde 13 vergi ekleniyor.

Böylece bir dönem havalimanında atıl durumda bekleyen ve sahibine bedelsiz devredilen Boeing 727, yaklaşık 300 bin dolarlık dönüşüm yatırımıyla sıra dışı bir turizm projesine dönüştü.

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Anahtar Kelimeler:
uçak hurda
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