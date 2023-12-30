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  4. Bedelli askerlik 2024 ücretlerine ‘TÜİK’ ayarı! Memur zammı ile değişecek: 3 Ocak’a kadar 122 bin lira, sonra 183 bin TL…

Bedelli askerlik 2024 ücretlerine ‘TÜİK’ ayarı! Memur zammı ile değişecek: 3 Ocak’a kadar 122 bin lira, sonra 183 bin TL…

30.12.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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Bedelli askerlik 2024 yılı ücretleri 3 Ocak’ta bir kez daha güncellenecek. Şu anda 122.351 TL olarak uygulanan bedelli askerlik 2023 ücreti TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyonu ile değişecek. Yeni bedelli askerlik ücreti memur maaşı zammı oranında artacak. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

Bedelli askerlik 2024 ücretlerine ‘TÜİK’ ayarı! Memur zammı ile değişecek: 3 Ocak’a kadar 122 bin lira, sonra 183 bin TL…

Bedelli askerlik ücreti memur zammı ile her yıl iki kez güncelleniyor. Yıl sonu gelmişken bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler yeni zamlı rakamları araştırıyor. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bedelli askerlik başvurusu sonrası ödeme aşaması başlıyor. Peki 2024 bedelli askerlik ücret ne kadar, kaç TL olacak? Bedelli askerliğe ne kadar zam gelecek? İşte detaylar…

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı.

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2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak. Memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerliğe yüzde 30 zam gelmesi halinde ücret 159.056 lira olacak. Yüzde 40 zam yapılması halinde ise güncel bedelli askerlik tutarı, 171.291 liraya ulaşacak. Bedelli askerliğe yüzde 50 artış olması durumunda toplam ödeme 183.526 lira olacak.


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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik
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