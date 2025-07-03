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Bedelli askerlik ücretine zam geldi! Milyonların beklediği yeni ücret belli oldu...

Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile beraber birçok kaleme de zam geldi. Pek çok vatandaş bugün Haziran ayı enflasyonunu takip ediyor. Verilere göre, memur ve emeklinin maaşları zamlanırken aynı zamanda Temmuz ayı kira artış oranı da öğrenildi. Bir diğer artış ise bedelli askerlik ücretinde oldu.

Bedelli askerlik ücretine zam geldi! Milyonların beklediği yeni ücret belli oldu...
Ezgi Sivritepe

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyonun öğrenilmesi ile beraber hem maaşlarda hem de diğer ödemelerde ücretler güncellendi. Ücretlerin güncellenmesi ile beraber aynı zamanda diğer kalemlere de zam geldi. Buna göre bedelli askerlik ücretleri de değişti.

Bedelli askerlik ücretine zam geldi! Milyonların beklediği yeni ücret belli oldu... 1

BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ!

2025 yılının Ocak ayında bedelli askerlik 243 bin 35 TL olmuştu. Haziran ayı enflasyonunun belli olması ile beraber bedelli askerliğe ne kadar zam geleceği de öğrenildi. Böylece, bedelli askerlik yüzde 15,57 zamlanarak 280 bin 857 TL olması bekleniyor.

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