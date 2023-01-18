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BEKÇİ ALIMI 2023 başvuru şartları nelerdir, yaş sınırı ve KPSS şartı var mı? 1.250 bekçi alımı için başvurular BUGÜN BAŞLIYOR!

18.01.2023 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 18 Ocak 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Polis Akademisi Başkanlığı 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, maaşı ne kadar? bekçi alımı yaş sınırı ve KPSS şartı var mı?

BEKÇİ ALIMI 2023 başvuru şartları nelerdir, yaş sınırı ve KPSS şartı var mı? 1.250 bekçi alımı için başvurular BUGÜN BAŞLIYOR!

Bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre başvuru süreci bugün başlıyor. Birçok kişi internette "Bekçi alımı yaş sınırı ve KPSS şartı var mı?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, maaşı ne kadar? İşte detaylar...

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BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bekçi alımı konusunda Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre, adaylar başvurularını 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecekler.

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BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir:

Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması,

en az 167 santimetre boyunda olması,

beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması,

ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması,

31 yaşından gün almamış olması,

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Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gereklidir.

Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartları ile il kontenjanlarına ilişkin bilgilere Polis Akademisi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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BEKÇİ MAAŞI 2023 NE KADARİ KAÇ TL?

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL

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bekçi alımı başvuru

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