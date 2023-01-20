BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: Bekçilik şartları neler, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2023 PA Bekçilik kontenjanları!

Bekçilik başvuru şartları ve başvuru ekranı adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı başvuru duyurusu ile bekçi alımı kontenjanları belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Bekçilik için 26 ilde kontenjan ayrılırken en geniş kontenjan 740 kişiyle İstanbul ve 100 kişiyle İzmir olarak açıklandı. Peki, Bekçilik başvuru ücreti hangi bankalardan yatırılır?

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI

Bekçi alımı konusunda Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre, adaylar başvurularını 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecekler.

BEKÇİ ALIMI e-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir:

Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması,

en az 167 santimetre boyunda olması,

beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması,

ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması,

31 yaşından gün almamış olması,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gereklidir.

Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartları ile il kontenjanlarına ilişkin bilgilere Polis Akademisi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

BEKÇİ MAAŞI 2023 NE KADAR KAÇ TL?

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL

BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bekçilik sınavı başvuru ücreti 680 TL olarak belirlendi. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 680 TL, 18.01.2023 saat 09.00’dan 03.02.2023 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacak.

Peki, hangi bankalardan işlem yapılacak?

Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

BEKÇİ ALIMI KONTENJAN BİLGİLERİ

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI

S.N. - İL - PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

1 - İSTANBUL - 740

2 - İZMİR - 100

3 - TEKİRDAĞ - 55

4 - MUĞLA- 50

5 - VAN - 40

6 - DİYARBAKIR - 25

7 - GAZİANTEP - 15

8 - EDİRNE - 15

9 - ISPARTA - 15

10 - TUNCELİ - 15

11 - IĞDIR - 15

12 - YALOVA - 15

13 - ARDAHAN - 15

14 - MARDİN - 15

15 - SİİRT - 10

16 - HAKKARİ - 10

17 - ŞIRNAK - 10

18 - AĞRI - 10

19 - ÇANKIRI - 10

20 - ÇANAKKALE - 10

21 - NEVŞEHİR - 10

22 - AKSARAY - 10

23 - YOZGAT - 10

24 - BİTLİS - 10

25 - ERZİNCAN - 10

26 - KİLİS - 10

TOPLAM 1.250



