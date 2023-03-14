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Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023/1. Dönem bekçilik sonuçları nasıl öğrenilir? Gözler EGM'de

14.03.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi olmak isteyen ve başvurularını 18 Ocak- 3 Şubat 2023 tarihleri arasında tamamlayan tüm adaylar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediyorlar. Bu kapsamda Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023/1. Dönem bekçilik sonuçları nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023/1. Dönem bekçilik sonuçları nasıl öğrenilir? Gözler EGM'de

Bekçilik başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek isteyen ve başvuru yapan tüm adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdiler. 1250 bekçi alımı için başvurular, 18 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında https://pa.edu.tr adresi üzerinden tamamladı. Peki, 2023/1. Dönem bekçilik sonuçları için tarih verildi mi? İşte tüm ayrıntılar...

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ve tarih bilgisi paylaşıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Adaylar hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

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Bekçilik 2023 sınav tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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