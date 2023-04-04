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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI TARİHİ 2023: EGM PA Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte EGM sonuç sorgulama ekranı

04.04.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı başvuru sonucu tarihi merak konusu oldu. 18 Ocak- 3 Şubat 2023 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan kişiler şimdi konuya dair yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte EGM PA bekçi alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI TARİHİ 2023: EGM PA Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte EGM sonuç sorgulama ekranı

Bekçi alımı başvuru sonucu ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek isteyen ve başvuru yapan tüm adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdiler. 1250 bekçi alımı için başvurular, 18 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Polis Akademisi'nin internet sitesi üzerinden tamamlandı. Bekçi alımı başvuru sonucu merak konusu oldu. İşte EGM PA bekçi alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı...

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ve tarih bilgisi paylaşıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Adaylar hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

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Bekçilik 2023 sınav tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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