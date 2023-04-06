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BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI 2023: Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM PA sonuç sorgulama ekranı

06.04.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 18 Ocak- 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından gözler, 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonucu sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, EGM PA bekçi alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı...

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI 2023: Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM PA sonuç sorgulama ekranı

Bekçi alımı başvuru sonucunun ne zaman erişime açılacağı merak edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek isteyen ve başvuru yapan tüm adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdiler. 1250 bekçi alımı için başvurular, 18 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Polis Akademisi'nin internet sitesi üzerinden tamamlandı. Bekçi alımı başvuru sonucu ile ilgili araştormalar hız kazandı. İşte EGM PA bekçi alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı...

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ve tarih bilgisi paylaşıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Adaylar hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

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Bekçilik 2023 sınav tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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