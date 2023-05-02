BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI 2023: Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 1.250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Bekçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bekçi alımı sonuçları başvuruda bulunan kişilerin erişimine EGM PA tarafından açılacak. Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama ve tarih bilgisi paylaşıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçları Polis Akademisi'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



