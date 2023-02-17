Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 bekçilik sınav tarihleri belli oldu mu?

2023 bekçilik alımlarına dair araştırmalar hız kazandı. 2023/1. Dönem 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemleri 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruları gerçekleştiren adaylar gözünü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevirdiler. Bu kapsamda Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bekçilik sınav tarihleri belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları açıklanmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİLİK SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Bekçilik sınavına dair detaylar www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. 2023 bekçilik sınav tarihleri belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

