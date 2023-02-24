Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı 2023 ne zaman, tarih belli oldu mu?

Bekçilik sınav tarihi ve başvuru sonuçları başvurusunu gerçekleştiren adayların gündeminde. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyenler 2023/1. Dönem 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurularını gerçekleştirdiler. Şimdi ise gözler sonuç açıklamasına çevrilmiş durumda. Başvuruların 3 Şubat'ta sona ermesinin ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. 2023/1. Dönem 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili güncel bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİLİK SINAVI 2023 NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU?

2023 bekçilik sınav tarihi de henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi bir açıklaması gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

