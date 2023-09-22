BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI! 2023/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı

Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı günün en çok aranan konu başlıklarından biri oldu. Müracaatları geçtiğimiz haziran ayında alınan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı için geri sayım devam ediyor. MEB tarafından yapılan duyuruya göre bekçilik sınav giriş belgeleri yayımlandı. İşte İşte 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav giriş yerleri sorgulama ve konuya ilişkin detaylar...

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

Bekçilik sınav yerleri adayların erişimine açıldı. 2023/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş belgesi 22 Eylül Cuma günü itibarıyla "basvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayımlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini, e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla "www.meb.gov.tr" internet adresinden alabiliyor.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'te başlayacak. Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilecek.



