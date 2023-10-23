BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI 2023 PA.EDU.TR: Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler Polis Akademisi'nde!

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılım sağlayan adaylar pa.edu.tr bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Konuya dair sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanmış ve sınav sonucu için 23 Ekim 2023 Pazartesi günü işaret edilmişti. İşte, bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

Bekçilik sınav sonuç bilgileri bugün (23 Ekim 2023 Pazartesi) günü itibarıyla yayımlanacak. Sonuçlar Polis Akademisi'nin internet adresinden ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinden öğrenilebilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bekçilik sınavının sonuçları, 23 Ekim'den itibarıyla öğrenilebilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü üzerinden yapabilecekler.







