BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? PA 2023/1 Bekçilik yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı

Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı günün en çok aranan konu başlıklarından biri oldu. 30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Polis Akademisi (PA) tarafından yapılan duyuruya göre bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçi alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edildi. Sınav sonuç bilgileri 23 Ekim 2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.







