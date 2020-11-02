Bekçilik sınav tarihleri... e-Devlet bekçilik sınav yeri sorgulama! Polis Akademisi son dakika açıklaması! Bekçilik sınav giriş belgesi alma!

Çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru süreci geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Bekçilik sınavına girecek olan adaylar, bekçilik sınav giriş yerini öğrenmek istiyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; 2020/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği şahsen müracaat ve ön sağlık kontrolü için adayların sınav merkezleri ile tarihleri açıklandı. Bekçi adayları T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile, bekçilik sınav merkezlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bekçilik sınav giriş tarihleri... BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA Yeni Ekonomi Programı ile 2021 yılında da binlerce bekçi alımı yapılacak.Bekçilik sınavına girecek adayların, bekçilik sınav giriş yeri belgesini yukarıdaki linkten Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenebilecek. BEKÇİLİK SINAVI YERİ SORGULA Bekçilik sınavına girecek adayların, bekçilik sınav yeri sorgulama işlemini yukarıdaki linkten Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenebilecek.

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ VE TARİHLERİ BELLİ OLDU Polis Akademisi tarafından yapılan duyuru şu şekilde; “2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen müracaat ve ön sağlık kontrolüne katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar şahsen müracaatlarını yapacak ve ön sağlık kontrolüne katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir. Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.” BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR? İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu.

İlkokul mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor. Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır. Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır. 2020 ÖNCESİNDE BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NASILDI? 2020 yılı öncesinde bekçi alım şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lise ve dengi okul mezunu olmak, Boyu uzunluğunun en az 167 cm olması, Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında, Askerliğini yapmış, Başvuru yapılan ilde en az 12 aydır yaşıyor olma şartları yeterliydi. BEKÇİ MAAŞLARINA EK OLARAK VERİLEN ÜCRETLER NELERDİR? Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak. Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu. EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER? Bekçilik için başvuruda bulunanlar bekçi alım başvuru şartlarını, kimler bekçi olabilir araştırmaya başladı.Bekçiler, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle ve devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlarında belirtilen sağlık, yaş, eğitim ve fiziki yeterlilik gibi şartları sağlaması beklenecek.

2020 yılında bekçi alım şartlarının yine eski şartlarla aynı olması bekleniyor fakat koronavirüs salgınının ardından 2020 bekçi alım şartlarına yeni bir güncelleme gelebilir. BEKÇİ ALIMI YAŞ SINIRI NEDİR? Bekçilik için başvuran kişilerin 18 yaş sonrasında yaş düzeltmeleri yapıldıysa eğer, düzeltme yapılmadan önceki yaşı bekçi alımı başvuru şartları ile karşılaştırılacak. Bekçi alımı yaş sınırı ise 31 yaşından gün almamış ve 18 yaşını doldurmuş olanlar olacak. Yukarıda da belirtildiği gibi 18 yaşından sonra yaş düzeltme yapanların işlemi, önceki yaş kabul edilecek. BEKÇİ ALIMLARINDA HÜKÜMLÜLÜK DETAYI Geçtiğimiz dönem bekçi alım başvuru koşulları arasında yer alan hapis durumu ile ilgili şu şekilde bilgi yer alıyordu; Altı aydan fazla hapis, ya da ağır hapis veya affa uğramış olsalar bile irtikâp, rüşvet, , dolanlı iflas, dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, zimmet, ihtilas, inancı kötüye kullanmak ya da yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm yememiş olmak gerekir.

Bunun dışında ek olarak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamış olan kişilerin bekçi alımları başvurusu kabul edilmişti. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak şartları da arandı.

Bekçilik için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartların taşıması da istendi. BEKÇİ ALIMLARINDA KİŞİNİN AHLAKİ DURUMU Bekçi alımı başvuru şartlarında hem başvuru yapan kişinin kendi ahlaki durumu hem de eşinin ahlaki durumu kontrol edilir. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması ve alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması şartı arandı. ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenlendi.