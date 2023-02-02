2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı kapsamında 18 Ocak tarihinde başlayan ön başvurular yarın sona erecek. e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek başvurularda, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanan sınav ücreti Halkbank hesaplarına yatırılması gerekiyor. Başvurularda sona gelinirken BEKÇİLİK SINAVI 2023 ne zaman? Bekçilik başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar....

BEKÇİLİK SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacağını açıklamıştı. Bu kapsamda başvurular 18 Ocak'ta başladı ve yarın sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sınav tarihi de ilan edilecek.

2023 yılı bekçilik sınav takvimi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?

Bekçilik sınavı başvuru ücreti 680 TL olarak açıklandı. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 680 TL, 18.01.2023 saat 09.00’dan 03.02.2023 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu'nda şu ifadelere yer verildi;

26 ilimize (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

