BEKÇİLİK SINAVI ne zaman, tarih belli oldu mu? PA 2023/1. Dönem bekçi alımında son durum ne?

2023/1.Dönem bekçilik sınavının ne zaman yapılacağı tüm adaylar tarafından merak ediliyordu. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan beklenen açıklama 25 Temmuz tarihinde geldi. Haziran ayında Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınavlarından başarıyla geçen adaylar, bekçi alımı yazılı sınavlarına belirlenen tarihlerde katılabilecekler. Peki, BEKÇİLİK SINAVI ne zaman? PA 2023/1. Dönem bekçi alım tarihi nedir?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.

Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

