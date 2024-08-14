Beklenen adım geldi! Merkez Bankası'ndan Türk Lirası hamlesi

Merkez Bankası, likidite fazlalığının sterilize edilmesi için Takasbank Para Piyasası’nda işlem yapmaya başlıyor.

Takasbank’a gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen yazıya göre, Merkez Bankası sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası’nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, alış emirleri bu sabah itibarıyla aktif durumda.

PİYASADAKİ FAZLA TL RADARDA

Merkez Bankası yüzde 50 seviyesini koruduğu son faiz toplantısının ardından yaptığı açıklamasında, likidite fazlasıyla mücadeleye vurgu yapmıştı. Likidite koşullarını yakından izlediğini söyleyen TCMB sterilizasyon araçlarının gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağını ifade etti.