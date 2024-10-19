Beklenen oldu! ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasında adı geçen Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.

HASTALAR SEVK EDİLİYOR

Yetkililer, hastanenin ruhsatının iptaliyle birlikte hastaların diğer sağlık kurumlarına sevk edilmesi için taburcu işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Yenidoğan çetesi skandalı, sağlık sektöründe geniş çaplı bir temizliği gündeme getirirken, sorumluların adalet önünde hesap vereceği kaydedildi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır