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  4. Beklenen oldu! ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasında adı geçen Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi

Beklenen oldu! ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasında adı geçen Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi

19.10.2024 10:29
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Türkiye günlerdir bebek ölümleri ile ilgili yaşanan skandalı konuşuyor. 19 özel hastanenin adının geçtiği listede yer alan hastaneler bir bir kapatılmaya başlandı. İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı da iptal edildi.

Beklenen oldu! ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasında adı geçen Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.

HASTALAR SEVK EDİLİYOR

Yetkililer, hastanenin ruhsatının iptaliyle birlikte hastaların diğer sağlık kurumlarına sevk edilmesi için taburcu işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Yenidoğan çetesi skandalı, sağlık sektöründe geniş çaplı bir temizliği gündeme getirirken, sorumluların adalet önünde hesap vereceği kaydedildi.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yenidoğan çetesi Reyap Hastanesi
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