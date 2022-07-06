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BENZİN FİYATI GÜNCEL! 6 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

06.07.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yapılan zam geri çekildi. Peki 6 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 6 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI GÜNCEL! 6 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

Benzin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan benzinde 6 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen 96 kuruşluk zam geri çekildi. Peki 6 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' 6 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

Benzin fiyatları üst üste gelen indirimlerin ardından sürücülerin yüzünü güldürdü. 2 Temmuz itibariyle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25.17 oldu.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul: 25.17 TL

Ankara: 25.29 TL

İzmir: 25.29 TL

Benzine zam mı geldi?

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen üst üste indirimlerin ardından araç sahipleri motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

Benzine zam mı geldi?

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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