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BENZİN FİYATI GÜNCEL! 7 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 7 Temmuz 2022 Perşembe

07.07.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Temmuz 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarında son durum bu gelişmenin ardından merak konusu oldu. Peki 7 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 7 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI GÜNCEL! 7 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 7 Temmuz 2022 Perşembe

Benzin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle 7 Temmuz 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Rusya - Ukrayna kriziyle birlikte brent petrolün artması, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle motorinin litre fiyatı 30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatlarında geçen hafta yapılan 3,34 liralık indirime bir yenisinin daha ekleneceği öğrenildi. Peki 7 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' 7 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

2 Temmuz itibariyle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25.17 oldu.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul: 25.17 TL

Ankara: 25.29 TL

İzmir: 25.29 TL

Benzine zam mı geldi?

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen üst üste indirimlerin ardından araç sahipleri motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

Benzine zam mı geldi?

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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