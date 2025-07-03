Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu

TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı netleşirken milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin maaşlarına ne kadar zam olacağı da belli oldu. Diğer yandan enflasyon rakamlarıyla beraber bedelli askerlik ücretinden kıdem tazminatına, kira artış oranına kadar pek çok kalemde de değişiklik oldu.

TÜİK, haziran enflasyonunu yüzde 1,37 olarak açıkladı. 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 16,67 olarak gerçekleşti. Üretici enflasyonu verilerinin de açıklanmasıyla beraber motorin, benzin ve otogaza otomatik özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi.

YÜZDE 15,71 ORANINDA ARTACAK

Buna göre; akaryakıt, tütün ve alkollü içeceklere ÖTV artışı yüzde 15,71 olarak açıklandı. Yani benzin, motorin ve LPG'nin ÖTV'si 6 aylık ÜFE oranında yüzde 15,71 artacak.

2 TL'LİK ARTIŞ

Ekonomim'de yer alan habere göre; benzin ve motorinde maktu ÖTV tutarlarının bu gece ÜFE artışı oranında güncellenmesi bekleniyor. Yapılacak olası zamla beraber pompa fiyatlarında yaklaşık 2 TL artış yansıyabilir.

Beklenen zamla beraber benzinde yaklaşık 2,26 TL, motorinde de 2,12 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Kesin karar ise bu gece belli olacak.

Öte yandan en düşük sigara fiyatının da 8 ila 10 lira arasında zamlanması bekleniyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk altı aylık ÜFE oranında akaryakıt ürünlerinde yapılması muhtemel otomatik ÖTV artışı;

-Bir litre benzinde yaklaşık 1,88 TL

-Bir litre motorinde yaklaşık 1,76 TL

Ayrıca bu tutarlara bir de yüzde 20 KDV eklenmesi gerekmektedir. Çünkü ÖTV’nin de KDV’si alınmaktadır. KDV’si ile birlikte pompaya yansıyacak muhtemel tutarlar; benzinde 2,25 TL, motorinde 2,11TL olacaktır. Kesin rakamlar için Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlayacağı yeni liste beklenmelidir" ifadelerini kullandı.

Bingöl bir sonraki paylaşımında ise "İlk altı aylık ÜFE oranında akaryakıt ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarında otomatik artışa gidilmiştir.

-Bir litre benzinde 11,98 TL olan ÖTV 13,86 TL’ye

-Bir litre motorinde 11,23 TL olan ÖTV 12,99 TL’ye yükseltilmiştir. Bu ÖTV artışının KDV’si ile birlikte pompaya yansıyacak muhtemel tutarları ise; bir litre benzinde 2,25 TL, bir litre motorinde 2,11 TL olacaktır" dedi.

ALKOLDE DE FİYAT ARTIŞI

Diğer yandan, Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; alkollü içeceklerde de benzer bir güncelleme öngörülüyor. Örneğin, 1 litre alkollü içeceğin ÖTV’si mevcutta 1.365,72 TL seviyesindeyken, yüzde 15,71’lik artışla bu tutarın yaklaşık 214 TL yükselerek 1.579 TL’ye çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece yapılacak olan nihai düzenlemenin bu gece Resmî Gazete veya ilgili idari düzenlemeyle yürürlüğe girmesi öngörülüyor.