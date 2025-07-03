FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber emekli ve memur maaşlarından kıdem tazminatına, kira zammından bedelli askerlik ücretine kadar pek çok kalemde değişiklik yaşanıyor. Öte yandan bu rakamların yanı sıra akaryakıt, sigara ve alkole de otomatik özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi. Akaryakıt, sigara ve alkolün ÖTV'sinin 6 aylık ÜFE oranında yüzde 15,71 artacağı öğrenildi.

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu
Hande Dağ

TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı netleşirken milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin maaşlarına ne kadar zam olacağı da belli oldu. Diğer yandan enflasyon rakamlarıyla beraber bedelli askerlik ücretinden kıdem tazminatına, kira artış oranına kadar pek çok kalemde de değişiklik oldu.

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu 1

TÜİK, haziran enflasyonunu yüzde 1,37 olarak açıkladı. 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 16,67 olarak gerçekleşti. Üretici enflasyonu verilerinin de açıklanmasıyla beraber motorin, benzin ve otogaza otomatik özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi.

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu 2

YÜZDE 15,71 ORANINDA ARTACAK

Buna göre; akaryakıt, tütün ve alkollü içeceklere ÖTV artışı yüzde 15,71 olarak açıklandı. Yani benzin, motorin ve LPG'nin ÖTV'si 6 aylık ÜFE oranında yüzde 15,71 artacak.

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu 3

2 TL'LİK ARTIŞ

Ekonomim'de yer alan habere göre; benzin ve motorinde maktu ÖTV tutarlarının bu gece ÜFE artışı oranında güncellenmesi bekleniyor. Yapılacak olası zamla beraber pompa fiyatlarında yaklaşık 2 TL artış yansıyabilir.

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu 4

Beklenen zamla beraber benzinde yaklaşık 2,26 TL, motorinde de 2,12 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Kesin karar ise bu gece belli olacak.

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu 5

Öte yandan en düşük sigara fiyatının da 8 ila 10 lira arasında zamlanması bekleniyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk altı aylık ÜFE oranında akaryakıt ürünlerinde yapılması muhtemel otomatik ÖTV artışı;
-Bir litre benzinde yaklaşık 1,88 TL
-Bir litre motorinde yaklaşık 1,76 TL
Ayrıca bu tutarlara bir de yüzde 20 KDV eklenmesi gerekmektedir. Çünkü ÖTV’nin de KDV’si alınmaktadır. KDV’si ile birlikte pompaya yansıyacak muhtemel tutarlar; benzinde 2,25 TL, motorinde 2,11TL olacaktır. Kesin rakamlar için Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlayacağı yeni liste beklenmelidir" ifadelerini kullandı.

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu 6

Bingöl bir sonraki paylaşımında ise "İlk altı aylık ÜFE oranında akaryakıt ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarında otomatik artışa gidilmiştir.
-Bir litre benzinde 11,98 TL olan ÖTV 13,86 TL’ye
-Bir litre motorinde 11,23 TL olan ÖTV 12,99 TL’ye yükseltilmiştir. Bu ÖTV artışının KDV’si ile birlikte pompaya yansıyacak muhtemel tutarları ise; bir litre benzinde 2,25 TL, bir litre motorinde 2,11 TL olacaktır" dedi.

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu 7

ALKOLDE DE FİYAT ARTIŞI

Diğer yandan, Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; alkollü içeceklerde de benzer bir güncelleme öngörülüyor. Örneğin, 1 litre alkollü içeceğin ÖTV’si mevcutta 1.365,72 TL seviyesindeyken, yüzde 15,71’lik artışla bu tutarın yaklaşık 214 TL yükselerek 1.579 TL’ye çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece yapılacak olan nihai düzenlemenin bu gece Resmî Gazete veya ilgili idari düzenlemeyle yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bolat'tan enflasyon mesajı! 'Bu yıl sonu...'Bakan Bolat'tan enflasyon mesajı! 'Bu yıl sonu...'
Bakan duyurdu! Yüzde 50 indirim uygulanacakBakan duyurdu! Yüzde 50 indirim uygulanacak

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
50.23
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
48.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.79
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.66
Gazyağı
40.72
Anahtar Kelimeler:
benzin ÖTV motorin Otogaz Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Eşi ölüm nedenini açıkladı! Cenaze detayı kahretti

Eşi ölüm nedenini açıkladı! Cenaze detayı kahretti

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti!

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti!

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... Temmuz 2025 kira zammı

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... Temmuz 2025 kira zammı

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.