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Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam! Kur fırladı, akaryakıt fiyatları yeniden değişti: 9 Haziran 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları

09.06.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin, motorin ve LPG fiyatı ile ilgili son dakika zam haberleri başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Dolar alış satış fiyatının 23 TL'yi aşmasının ardından akaryakıt fiyatları güncellendi. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte, 9 Haziran2023 Cuma günü benzin, motorin ve LPG fiyatları..

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam! Kur fırladı, akaryakıt fiyatları yeniden değişti: 9 Haziran 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin, motorin ve LPG fiyatı 9 Haziran 2023 Cuma günü zam haberleri sonrası vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını incelemeye başladı. İşte, 9 Haziran2023 Cuma günü benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM!

Benzin fiyatına 2,35 TL, motorin fiyatına ise 1,25 TL zam geldi. LPG fiyatında ise 0,70 TL'lik değişim oldu.

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Fiyatlar 9 Haziran 2023 Cuma günü itibarıyla pompaya yansıdı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (9 HAZİRAN 2023 CUMA)

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,19 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,70 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9,69 TL

Benzine zam mı geldi?

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,24 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,75 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 9,72 TL

ANKARA

Ankara benzin fiyatı: 21,60 TL

Ankara motorin fiyatı: 21,11 TL

Ankara LPG fiyatı: 9,87 TL

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İZMİR

İzmir benzin fiyatı: 21,59 TL

İzmir öotorin fiyatı: 21,19 TL

İzmir LPG fiyatı: 9,76 TL

BENZİN

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