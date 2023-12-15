BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 15 ARALIK 2023: Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? LPG, motorin, benzin fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişikliklerle birlikte araç sahipleri benzin fiyatı ile motorin fiyatları için takibini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı, 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 09.50 civarında kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 72,62 dolar oldu. Öte yandan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,03 dolardan satışa sunuldu. Benzin, motorin ve LPG fiyatları bu gelişme sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya dair araştırma yapıyor. İşte, LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor. Benzin, motorin veya LPG fiyatlarına zam ya da indirim haberi gelmesi halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

GÜNCEL BENZİN FİYATI NE KADAR?

Benzin fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 32,92 TL’ye, Ankara’da 33,62 TL’ye, İzmir’de ise 33,72 TL’ye satılıyor.

MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta iki gün peş peşe yapılan indirimler sonrası mazot fiyatı ise ortalama olarak İstanbul’da 35,43 TL, Ankara’da 36,07 TL ve İzmir’de 36,23 TL’den satılıyor.







