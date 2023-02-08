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SON DAKİKA | Benzin ve motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 20 liranın altını gördü

08.02.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Benzin fiyatı güncel listesi ile motorin litre fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 8 Ocak 2023 Çarşamba motorin, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı kaç TL, mazot fiyatı ne kadar sorusu yanıt ararken, akaryakıt fiyatlarında çifte indirim yapıldı. İşte il il güncel mazot ve benzin fiyatı…

SON DAKİKA | Benzin ve motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 20 liranın altını gördü

Son dakika: Güncel akaryakıt fiyatları bugün de araştırılıyor. Dün gelen haber ile (motorin) mazot ve benzin fiyatı için indirim yapılacağı öğrenilmişti. Akaryakıt fiyatları için 1 liranın üzerinde yapılan indirim gece yarısı itbarıyla tabelaya yansıdı. Böylece litre fiyatları yeniden 20 liranın altına geriledi. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin litre fiyatları kaç TL? İşte 8 Şubat 2023 Çarşamba güncel pompa fiyatları…

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AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

3 gün peş peşe gelen indirimlerle litresi toplamda 2.33 TL gerileyen motorin, böylece geçtiğimiz yıl yüzde 73 zamlanarak 30 lira seviyelerine kadar yükselmesinin ardından, uzun bir aradan sonra yeniden benzinden ucuz hale gelmişti. Bugünden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,15 TL indirim gerçekleşti.

Benzin grubunda da bu gece itibarıyla fiyatlar geriledi. Benzindeki indirim ise 1,37 TL oldu.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19,75 TL'ye satılıyor.
Motorinin litre fiyatı ise 19,97 TL oldu.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 20,00 TL
Motorin: 20,23 TL

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İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 19,92 TL
Motorin: 20,29 TL

BENZİN


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