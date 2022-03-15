Benzin ve motorine indirim geldi mi? Petrol fiyatları düşüşte! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum!

Petrolde yaşanan düşüşün ardından akaryakıtta indirim yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesi sebebiyle yükselen benzin ve motorin fiyatları için yeni haber akışıyla indirim beklentisi oluşmuştu. Bununla birlikte bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatları için indirim yapıldı.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Akaryakıt firmalarının internet sitesinde paylaştığı fiyatlara göre motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldığı görüldü. Son günlerde tartışmaların odağında bulunan EPGİS indirim kararını bu defa kamuoyuna duyurmadı. İndirim akaryakıt firmalarının internet sitelerinde bulunan pompa satış fiyatlarına yansımış olarak göründü.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜNYADA REKOR SEVİYEDE

Benzin ve motorin fiyatları, Rusya Ukrayna Savaşı'nın ardından 133 doları aşarak 13,5 yılın zirvesini gören brent petrol sebebiyle bütün dünyada rekor kırmıştı. Son gelen haber akışıyla beraber petrol varil fiyatının 105 dolar düzeyinin altına gerilemesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatı için indirim beklentisi oluştu.

İYİMSERLİK GELDİ, PETROL FİYATLARI GERİLEME GÖSTERDİ

Rusya Ukrayna Savaşı ve Batı'nın sert yaptırımlarının sonrasında petrol tarafında arz endişelerinin körüklenmesiyle, brent serbest piyasada 133 doları aşarak 2008 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmişti. Ancak Rusya Ukrayna krizinde yapılan müzakereler, diplomasi trafiği, Avrupa'nın Rusya'ya petrol yaptırımı getirmemesi ve Rusya'nın doğal gaz akışına devam etmesi sonrası brent petrol varil fiyatı 13,5 yılın zirvesinden yüzde 20'in üzerinde değer kaybına uğradı ve düşüş göstererek 105 doların altına dek düştü.

MOTORİN VE BENZİN FİYATINA YENİ İNDİRİMLER GELECEK Mİ?

Brent petrol varil fiyatı haftanın ikinci işlem gününde 133 dolar zirve seviyesi dikkate alındığında %25 kayıpla 100 dolara kadar düşüş yaşadı. Sektör temsilcilerinden alınmış olan bilgiye göre, brent petrolde yaşanan gerilemeye paralel motorin fiyatları için yapılan 2,38 TL'lik indirim sonrası benzin fiyatı için de benzer indirimlerin gelebileceği belirtildi.



