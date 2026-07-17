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Benzin ve motorine zam geldi: Tabela sil baştan değişti

Benzin ve motorin zammı son dakika... Akaryakıtta beklenen zam pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 17 Temmuz 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzin ve motorine zam geldi: Tabela sil baştan değişti
Hande Dağ

Motorin ve benzine zam... Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilerken akaryakıta yeni zam geldi. Peki, hangi akaryakıt ürünlerine zam geldi? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 17 Temmuz 2026 Cuma ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 17 Temmuz 2026 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorine zam geldi: Tabela sil baştan değişti 1

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Bugünden geçerli olmak üzere de benzinin litresine 1,10 TL ve motorinin litresine 3,10 TL zam geldi.

Benzin ve motorine zam geldi: Tabela sil baştan değişti 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 TEMMUZ 2026 CUMA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorine zam geldi: Tabela sil baştan değişti 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 65.65 TL
Motorin: 73.08 TL
LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 65.49 TL
Motorin: 72.92 TL
LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.60 TL
Motorin: 74.19 TL
LPG: 31.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.90 TL
Motorin: 74.47 TL
LPG: 31.19 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
73.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65.65
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
39.89
Gazyağı
73.99
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