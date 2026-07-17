Benzin ve motorine zam geldi: Tabela sil baştan değişti

Motorin ve benzine zam... Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilerken akaryakıta yeni zam geldi. Peki, hangi akaryakıt ürünlerine zam geldi? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 17 Temmuz 2026 Cuma ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 17 Temmuz 2026 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...
Bugünden geçerli olmak üzere de benzinin litresine 1,10 TL ve motorinin litresine 3,10 TL zam geldi.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 65.65 TL
Motorin: 73.08 TL
LPG: 31.19 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 65.49 TL
Motorin: 72.92 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.60 TL
Motorin: 74.19 TL
LPG: 31.29 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.90 TL
Motorin: 74.47 TL
LPG: 31.19 TL
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