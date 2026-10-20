Benzine büyük indirim: Tabela değişti! 20 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki değişimle artış ve azalış yaşamaya devam ederken son olarak benzine yeni bir indirim geldi. Peki, benzine ne kadar indirim geldi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 20 Ekim 2026 Salı ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 20 Ekim 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Gece yarısından itibaren benzine 4,30 TL indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 EKİM 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 79.60 TL

Motorin: 96.70 TL

LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 79.40 TL

Motorin: 96.50 TL

LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80.60 TL

Motorin: 97.80 TL

LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80.80 TL

Motorin: 98.00 TL

LPG: 41.20 TL