Benzine büyük indirim: Tabela değişti! 20 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki değişimle artış ve azalış yaşamaya devam ederken son olarak benzine yeni bir indirim geldi. Peki, benzine ne kadar indirim geldi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 20 Ekim 2026 Salı ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 20 Ekim 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...
Gece yarısından itibaren benzine 4,30 TL indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 79.60 TL
Motorin: 96.70 TL
LPG: 41.20 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 79.40 TL
Motorin: 96.50 TL
LPG: 40.60 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 80.60 TL
Motorin: 97.80 TL
LPG: 41.29 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 80.80 TL
Motorin: 98.00 TL
LPG: 41.20 TL
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