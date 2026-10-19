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Benzine dev indirim geliyor! 19 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatlarında değişimler sürerken son olarak benzinde bir indirim beklentisi oluştu. İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı ve benzin indirimi...

Benzine dev indirim geliyor! 19 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketle değişmeyi sürdürürken son olarak benzinde yeni bir indirim beklentisi oluştu. Peki, benzine kadar indirim bekleniyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 19 Ekim 2026 Pazartesi ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 19 Ekim 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine dev indirim geliyor! 19 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 1

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Benzine yaklaşık 4 TL 30 kuruş indirim beklendiği öğrenildi. Gazeteci Olcay Aydilek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine, salı günü yapılacak indirim tutarı netleşti. Litrede 4 TL 30 kuruş" ifadelerini kullandı.

Benzine dev indirim geliyor! 19 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 EKİM 2026 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine dev indirim geliyor! 19 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 83.90 TL
Motorin: 96.70 TL
LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 83.70 TL
Motorin: 96.50 TL
LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 84.90 TL
Motorin: 97.80 TL
LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85.10 TL
Motorin: 98.00 TL
LPG: 41.20 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
98.23
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