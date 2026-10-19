Benzine dev indirim geliyor! 19 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketle değişmeyi sürdürürken son olarak benzinde yeni bir indirim beklentisi oluştu. Peki, benzine kadar indirim bekleniyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 19 Ekim 2026 Pazartesi ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 19 Ekim 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Benzine yaklaşık 4 TL 30 kuruş indirim beklendiği öğrenildi. Gazeteci Olcay Aydilek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine, salı günü yapılacak indirim tutarı netleşti. Litrede 4 TL 30 kuruş" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 EKİM 2026 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 83.90 TL

Motorin: 96.70 TL

LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 83.70 TL

Motorin: 96.50 TL

LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 84.90 TL

Motorin: 97.80 TL

LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85.10 TL

Motorin: 98.00 TL

LPG: 41.20 TL