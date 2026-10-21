FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Benzine gece yarısı indirim bekleniyor! 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanmaya devam ediyor. Son olarak benzinde yeni bir indirim beklentisi oluştu. İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı ve benzin indirimi...

Benzine gece yarısı indirim bekleniyor! 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan değişimle değişmeyi sürdürürken son olarak benzinde yeni bir indirim beklentisi daha oluştu. Peki, benzine ne kadar indirim bekleniyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 21 Ekim 2026 Çarşamba ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 21 Ekim 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine gece yarısı indirim bekleniyor! 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 1

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Benzine gelen yaklaşık 4,30 TL'lik indirimin ardından yeni bir indirim beklentisi daha oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine, yeni bir indirim daha göründü. Bu gece yarısı 3 TL 35 kuruş indirim bekleniyor" dedi.

Benzine gece yarısı indirim bekleniyor! 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine gece yarısı indirim bekleniyor! 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 79.60 TL
Motorin: 96.70 TL
LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 79.40 TL
Motorin: 96.50 TL
LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80.60 TL
Motorin: 97.80 TL
LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80.80 TL
Motorin: 98.00 TL
LPG: 41.20 TL

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Innovation Week 2026'da İnovaLİG Ödülleri sahiplerini bulduTürkiye Innovation Week 2026'da İnovaLİG Ödülleri sahiplerini buldu
6 noterlik için başvuru başladı: Gelirde ilk sırada...6 noterlik için başvuru başladı: Gelirde ilk sırada...

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.71
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
79.57
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
98.92
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzin indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.