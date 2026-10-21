Benzine gece yarısı indirim bekleniyor! 21 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan değişimle değişmeyi sürdürürken son olarak benzinde yeni bir indirim beklentisi daha oluştu. Peki, benzine ne kadar indirim bekleniyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 21 Ekim 2026 Çarşamba ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 21 Ekim 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Benzine gelen yaklaşık 4,30 TL'lik indirimin ardından yeni bir indirim beklentisi daha oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine, yeni bir indirim daha göründü. Bu gece yarısı 3 TL 35 kuruş indirim bekleniyor" dedi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 79.60 TL

Motorin: 96.70 TL

LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 79.40 TL

Motorin: 96.50 TL

LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80.60 TL

Motorin: 97.80 TL

LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80.80 TL

Motorin: 98.00 TL

LPG: 41.20 TL